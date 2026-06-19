Casă de 1 euro: Un alt oraș din Italia vinde locuințe la preț simbolic

Orașul medieval Norma din regiunea Lazio a lansat un proiect pentru atragerea de noi locuitori și combaterea depopulării.

Autoritățile oferă case părăsite în centrul istoric pentru doar 1 euro, însă cumpărătorii trebuie să suporte toate cheltuielile legate de încheierea tranzacției și renovarea capitală a proprietății. Inițiativa, numită Discover Norma, este destinată restaurării clădirilor vechi și revitalizării mediului urban, informează libertatea.ro.

Norma este situată în munții Lepini și este considerată una dintre cele mai pitorești localități din regiune. În ultimii ani, la fel ca multe orașe mici din Italia, a fost afectată de migrația populației către localități mai mari.

Pentru a participa în program, potențialii proprietari trebuie să prezinte un proiect realist de renovare a casei și să confirme disponibilitatea de a finaliza lucrările în termenele stabilite. De asemenea, cumpărătorii plătesc serviciile notariale, înregistrarea proprietății, procedurile cadastrale și alte cheltuieli conexe.

O condiție obligatorie este depunerea unei garanții financiare sub formă de asigurare bancară sau poliță de asigurare în valoare de 1.000 până la 5.000 de euro. După finalizarea renovării, această sumă este returnată proprietarului.

Autoritățile locale speră că programul va ajuta la păstrarea patrimoniului istoric al orașului, la atragerea de noi locuitori și investitori, precum și la creșterea fluxului turistic. Printre principalele atracții ale Normei se numără parcul arheologic al orașului antic roman Norba și Muzeul Ciocolatei.

În 2026, programul „Casă pentru 1 euro” este activ în 14 regiuni din Italia. Cele mai multe astfel de oferte se concentrează în Sicilia, Calabria și Sardinia, însă inițiativa este tot mai des adoptată și de localități din Lazio, Toscana, Piemonte și Marche.