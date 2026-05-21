21 Mai 2026, 22:16
Casa Albă a amânat semnarea decretului lui Trump privind verificarea inteligenței artificiale înainte de lansare

Casa Albă a amânat ceremonia programată pentru joi, în care urma să fie semnat noul decret al președintelui SUA, Donald Trump, privind crearea unei proceduri voluntare de verificare a modelelor de inteligență artificială.

Decretul prevede crearea unui sistem voluntar de colaborare între dezvoltatorii de inteligență artificială și autoritățile americane. Se presupune că companiile vor putea notifica guvernul despre lansarea publică a anumitor modele de inteligență artificială, transmite reuters.com.

Semnarea decretului a fost amânată de mai multe ori.

Proiectul de decret, potrivit surselor, este împărțit în blocuri dedicate securității cibernetice și „modelor de frontieră”, pentru care ar putea fi introdus un acces voluntar anticipat al guvernului la dezvoltări (cu 90 de zile înainte de lansare).

La discuția inițiativei participă mari dezvoltatori de inteligență artificială, inclusiv OpenAI și Anthropic, care deja oferă acces anticipat limitat la modelele lor pentru sarcini de securitate cibernetică.

