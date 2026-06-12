Cartagena devine noua atracție a turismului economic în Spania.

Este vorba despre Cartagena – un oraș portuar pe coasta regiunii Murcia, în sudul Spaniei. A fost fondat de fenicieni, apoi au stăpânit-o aici grecii, iar în final romanii – astfel că straturile de istorie sunt numeroase. În același timp, nu există turism de masă care să transforme orașul într-o atracție permanentă cu prețuri de tip aeroport, așa cum este Barcelona, transmite unian.net citând traveloffpath.com.

Orașul este situat chiar vizavi de Africa, astfel că aici ajung direct masele uscate de aer saharian. Temperatura diurnă vara ajunge la +35 °C, iar ploaia este un fenomen aproape exotic.

Atracția principală este Teatrul Roman din secolul I î.Hr., considerat unul dintre cele mai bine conservate din Europa. A fost redescoperit abia în 1988, iar turiștii sunt mult mai puțini decât în locuri similare din Italia sau Grecia.

În apropiere se află cartierul Forumului Roman, cu băi, temple și străzi aproape neatinse din epoca antică.

Prețuri:

Intrarea la Teatrul Roman – 7 € (~8 $), la castelul Castillo de la Concepción – 5 € (~6 $).

Prânzul în regim menú del día (aperitiv, fel principal, desert sau cafea) – de la 12 $. Cina într-un restaurant obișnuit – până la 20 $.

Pat într-un hostel – 25 $, cameră într-un guesthouse – în jur de 50 $, hotel cu servicii complete – de la 70 $.

Majoritatea plajelor sunt gratuite. Cea mai apropiată de centru este Cala Cortina, cu apă liniștită și nisip auriu.

Un punct aparte al regiunii este La Manga del Mar Menor: o linie îngustă de nisip de 20 de kilometri, care separă Marea Mediterană de o lagună cu apă puțin adâncă. Pe de o parte se află marea deschisă, iar pe de altă parte, apa caldă și calmă, „cu apă joasă”.

Conform indicelui de siguranță pentru călători, Spania primește în prezent 94 de puncte din 100.