Care este orașul în care trăiesc cei mai fericiți oameni din lume.

În Marea Britanie, unde aproape în fiecare zi plouă și vremea este mereu înnorată, trăiesc cei mai fericiți oameni din lume.

Orașul britanic Bath a devenit cel mai fericit oraș din lume în 2026, conform unui studiu anual realizat de publicația Time Out. Clasamentul a fost alcătuit pe baza unui sondaj la care au participat peste 24.000 de locuitori din diferite orașe, cărora li s-a cerut să evalueze cât de confortabil și fericiți se simt în locul în care trăiesc, transmite unian.net.

Potrivit publicației, în cadrul studiului respondenților li s-a cerut să evalueze cinci afirmații, printre care dacă orașul îi face fericiți, dacă se simt mai fericiți acolo decât în alte locuri, dacă oamenii din jur li se par pozitivi, dacă experiențele cotidiene urbane le aduc bucurie și dacă nivelul general al sentimentului de fericire a crescut recent. După analizarea răspunsurilor, în lista finală a fost inclus câte un singur oraș din fiecare țară, pentru ca clasamentul să reflecte diverse regiuni ale lumii.

Locul întâi în clasament a fost ocupat de orașul englez Bath, un oraș cu o populație de peste 80.000 de locuitori, situat la 150 km vest de Londra. În publicație se menționează că 93% dintre locuitorii locali au fost de acord că orașul îi face fericiți.

Publicația subliniază că orașul este cunoscut pentru băile sale romane antice, care i-au dat și numele: Bath înseamnă literalmente „băi”. De asemenea, în oraș s-a păstrat multă arhitectură din secolul al XVIII-lea.

Locul doi în clasament a fost ocupat de orașul Panama, capitala statului cu același nume din America Centrală. Locul trei a revenit orașului mexican Guadalajara, care a primit note mari pentru viața culturală, gastronomie și atmosfera de sprijin reciproc.

În general, primele 20 cele mai fericite orașe din lume arată astfel: