Care este cea mai populară înghețată din Europa.

În medie, pe timpul verii, fiecare locuitor al Germaniei consumă aproximativ 130 de bile de înghețată, adică cel puțin câte o bilă pe zi. Această cifră pentru anul 2024 este oferită de Uniunea Federală a Industriei Germane de Cofetărie. Canicula care s-a instalat acum în țară favorizează direct vânzătorii de înghețată, transmite euronews.com.

Comparativ cu restul Europei, Germania, cu un consum de aproximativ opt litri de înghețată pe an per persoană, nu se află printre lideri. În Polonia, conform datelor serviciului de informații al Institutului German de Economie pentru anul 2021, acest indicator ajunge la 16 kilograme pe persoană, aproape dublu.

După Polonia urmează Suedia, cu un consum de 10,87 kilograme de înghețată pe persoană. În Spania, în medie, se consumă 9,65 kilograme pe an. Urmează Danemarca, Finlanda, Italia, Grecia, Franța și Germania. Clasamentul este încheiat de Austria și Elveția.

Care este cel mai popular sortiment de înghețată în Europa?

Mult timp, înghețata de vanilie a rămas cea mai iubită în multe țări, însă treptat clasicul este înlocuit de rețete noi și arome creative. Nu în ultimul rând, trendul pentru ciocolata „dubai” a făcut ca înghețata cu fistic, în diverse variații, să devină deosebit de populară.

Lista publicată de asociația profesională Uniteis, Uniunea Producătorilor Italieni de Înghețată, pentru anul 2021 a arătat că aromele clasice de înghețată sunt deosebit de populare. Conform datelor lor, cel mai popular gust a fost vanilia, urmată de ciocolată, stracciatella, căpșuni, alune, iaurt, fistic, lămâie, cireșe amarena și caramel sărat.

Acest clasament se baza pe vânzările din primele șase săptămâni ale sezonului la membrii asociației. Date mai recente nu există încă, au comunicat cei de la Uniteis la solicitarea Euronews. Întrebarea privind realizarea unui nou clasament în 2026 este în prezent în discuție.

Echipa de experți a lanțului de hoteluri Premier Inn a realizat în 2024 un studiu mai amplu: au fost analizate căutările pe Google pentru 80 de tipuri de înghețată în diferite țări ale lumii, pentru a determina gustul preferat în fiecare dintre ele. S-a constatat că, pe lângă cele trei sortimente de bază — vanilie, ciocolată și căpșuni — au câștigat popularitate înghețata cu fistic și cea cu pepene galben.

Totuși, și acest mod de evaluare ridică întrebări. Căutările pe Google nu reflectă întotdeauna direct achizițiile reale. Studiul realizat de lanțul hotelier a devenit viral pe platforma Reddit, iar mulți utilizatori au remarcat că oamenii caută mai des denumiri complicate și neobișnuite, spre deosebire de aromele familiare tuturor. Cu toate acestea, interesul pentru anumite sortimente de înghețată poate fi urmărit pe baza acestor date.

Opt litri de înghețată pe persoană

Conform datelor Asociației Producătorilor de Înghețată de Marcă din Germania, în 2024 fiecare locuitor al țării consumă aproximativ opt litri de înghețată pe an. De aproape un deceniu consumul s-a stabilizat la acest nivel; în asociație se vorbește despre un „indicator constant ridicat”.

În termeni practici, asta înseamnă că pe timpul verii fiecare locuitor al Germaniei consumă aproximativ 115–160 de bile de înghețată (volumul unei bile este de aproximativ 50–70 mililitri). În total, în 2024 în Germania s-au vândut 540,8 milioane de litri de înghețată, conform datelor Uniunii Federale a Industriei Germane de Cofetărie (BDSI). În această statistică, pe lângă magazinele alimentare, sunt incluse restaurante, chioșcuri, obiective sportive și benzinării.

Chiar și în viața de zi cu zi se observă o tendință clară: cea mai mare parte a înghețatei este cumpărată din supermarketuri, nu din cafenele de înghețată. Aproximativ o cincime din totalul înghețatei revine gelateriilor tradiționale; restul este produs industrial și include ambalaje mari, batoane, cornete și sandwich-uri.

Conform analizei BDSI bazate pe datele NielsenIQ din 2021, vanilia era atunci liderul incontestabil. Înghețata de vanilie face constant parte din cele mai populare arome, a declarat pentru Euronews purtătoarea de cuvânt adjunctă a BDSI, Konstanze Wulf. Arome precum ciocolată, căpșuni, iaurt, stracciatella și lămâie sunt de asemenea considerate variante clasice, foarte populare în rândul consumatorilor, mai ales când este vorba de înghețată în ambalaje mari pentru întreaga familie.

Majoritatea înghețatei este consumată în continuare acasă. În 2024, pentru multipachete au fost alocați 252,3 milioane de litri, iar pentru ambalaje destinate consumului casnic și familial — încă 235,2 milioane de litri. Conform datelor Eurostat și Biroului Federal de Statistică din Germania (Destatis), în 2024 țara a devenit din nou cel mai mare producător de înghețată din Uniunea Europeană, cu o producție de aproximativ 607 milioane de litri.

În ceea ce privește sortimentul, potrivit lui Wulf, pe rafturi coexistă în continuare clasicul verificat și noutățile. Pe lângă aromele tradiționale, în 2025 au fost căutate în special variantele fructate și vegane, sorbeturile, compozițiile pe bază de iaurt și cele cremoase, precum și deserturile cu nuci și fistic.

Ce legătură are Pinocchio cu gustul anului la înghețată?

„Sortimentul anului” pentru 2026 a fost desemnat de Uniunea Producătorilor Italieni de Înghețată gustul „Pinocchio”: un amestec delicat de înghețată de lapte și căpșuni cu grissini înmuiați în ciocolată.

Președintele asociației, Augusto De Pellegrin, care deține și o gelaterie în Kulmbach, în Franconia Superioară, a explicat la anunțul făcut în decembrie anul trecut că denumirea este dedicată bicentenarului nașterii scriitorului Carlo Collodi. Tocmai Collodi a creat celebrul băiețel de lemn al cărui nas se mărește când minte.

Pentru Campionatul Mondial, asociația a creat încă un gust: Golden Goal Pecan — înghețată cu nuci pecan și sirop de arțar. Legătura cu America de Nord este evidențiată prin ingrediente: nucile pecan sunt cultivate în principal în Texas, iar siropul de arțar este considerat un produs emblematic al Canadei.

Comparativ cu UE, înghețata în Germania este încă relativ ieftină

Deși în unele țări se consumă mai multă înghețată, Germania rămâne una dintre țările cu cel mai bun raport calitate-preț. Prezentând „sortimentul anului”, președintele Uniteis, Augusto De Pellegrin, a menționat că o bilă de înghețată în Germania costă în medie între 1,80 și 2,50 euro.

În Spania și Italia, pragul de trei euro pe bilă a fost deja depășit. În cele din urmă, cafenelele de înghețată suferă și ele din cauza inflației și creșterii costurilor. Conform datelor Comisiei Europene din 2022, înghețata s-a scumpit cel mai mult în Austria, Danemarca și Finlanda.