Canicula revine în Spania, însoțită de „nopți tropicale”.

Principalul factor meteorologic va fi vântul estic levante în Strâmtoarea Gibraltar. Serviciul Meteorologic Național AEMET a emis o avertizare cod portocaliu în provincia Cadiz din cauza rafalelor de vânt de până la 90 km/h, cu valuri de până la 8 grade pe vest de Tarifa și la sud de Capul Trafalgar, transmite eurointegration.com.ua cu referire la euronews.com.

În schimb, în Empordà și pe Insulele Canare vântul se va diminua comparativ cu ultimele zile.

Sâmbătă va fi, în general, o zi însorită, deși în a doua parte a zilei sunt posibile furtuni izolate în Galicia, vestul regiunii Castile and León și Asturias. Temperaturile vor continua să crească, ajungând local la 35°C în zonele de coastă ale Mării Cantabrice, în Galicia și Castilia și León, iar în văile râurilor Guadiana și Guadalquivir se vor apropia de 40°C.

Duminică vremea se va schimba. Intrarea aerului rece în straturile superioare ale atmosferei va intensifica instabilitatea vremii în zonele interioare ale Peninsulei Iberice în a doua parte a zilei. Furtunile, care în unele locuri pot fi însoțite de rafale foarte puternice de vânt, sunt cel mai probabile în interiorul Galiciei, Asturias, Castiliei și Leonului, Extremadura și Castilia-La Mancha.

Săptămâna 15-21 iunie va începe cu vreme instabilă. După-amiaza se vor forma nori de tip cumulonimbus, iar în regiunile din interiorul țării sunt posibile averse de scurtă durată, cele mai probabile fiind luni.

Cu toate acestea, temperatura va rămâne peste valorile obișnuite pentru această perioadă a anului, canicula fiind resimțită în special în centrul și nordul țării.

Previziunile indică faptul că canicula va persista, deși într-o formă mai puțin intensă, fără o tendință clară privind precipitațiile. Spre sfârșitul lunii și începutul lui iulie, scenariul meteorologic ar putea deveni tipic de vară: cald și cu puține precipitații.