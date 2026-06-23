Caniculă în Europa: Școlile se închid, alcoolul este interzis, trenurile sunt anulate.

În următoarele zile, în multe regiuni din Europa este așteptat al doilea val de căldură din această lună, cu temperaturi ce vor ajunge la 37–39 de grade.

Școlile se închid, alcoolul este interzis, trenurile sunt anulate: valul tot mai puternic de căldură paralizează practic viața de zi cu zi în Europa, scrie euronews.com.

Se așteaptă ca în anumite zone din Spania temperatura să urce până la 45°C. Duminică a început primul val oficial de caniculă din 2026, care a dus la introducerea unor niveluri roșii și portocalii de pericol meteorologic în țară.

Peste jumătate din teritoriul Franței a fost, de asemenea, trecut pe nivel roșu de pericol: țara traversează deja a doua perioadă de caniculă extremă din acest an, iar în weekend au fost înregistrate decese legate de supraîncălzire. În Marea Britanie a fost emisă o avertizare serioasă privind temperaturile ridicate, cu valori de până la 38°C în sud. Alte state, precum Germania, Italia, Portugalia și Elveția, se confruntă, de asemenea, cu caniculă extremă.

„Schimbările climatice antropice au devenit un factor declanșator pentru acest fenomen, saturând atmosfera cu căldură suplimentară și făcând temperaturile extreme mult mai intense decât în trecut”, a declarat pentru Agenția Franceză de Presă AFP cercetătorul principal al Centrului Național pentru Științe Atmosferice al Universității Reading din Marea Britanie, Akshay Deoras.

În 2024, cel mai călduros an din istoria observațiilor pe continent, peste 62.000 de persoane au murit în Europa din cauza supraîncălzirii. Experții avertizează că, odată cu creșterea continuă a temperaturilor, acest număr va crește.

Cei mai expuși riscului sunt persoanele în vârstă, copiii mici și persoanele cu afecțiuni cronice, precum și sute de mii de lucrători sezonieri care lucrează în aer liber în toată Europa, dintre care majoritatea sunt migranți.

În Franța se închid școlile pe măsură ce canicula se intensifică

În Franța, autoritățile au închis luni, 22 iunie, 845 de școli, iar în alte 1.800 de instituții de învățământ elevii au fost trimiși mai devreme acasă, relatează AFP.

Acest lucru s-a întâmplat la doar o săptămână după ce ministrul Educației din Franța, Édouard Geffray, a propus amânarea orelor examenelor pentru a nu se desfășura în cele mai fierbinți ore ale zilei, având în vedere valurile de căldură tot mai timpurii și intense din țară.

De atunci, autoritățile regionale din Île-de-France au alocat 1 milion de euro pentru 500 de centre de examen pentru achiziționarea de echipamente de răcire, cum ar fi ventilatoare și sisteme de pulverizare a apei.

Dincolo de Canalul Mânecii, în Marea Britanie, nu au fost anunțate închideri masive ale școlilor, însă în unele instituții au fost relaxate regulile privind uniforma pentru confortul elevilor și se efectuează evaluări de risc pentru protecția copiilor și a cadrelor didactice.

Comitetul pentru Schimbări Climatice (CCC) al Guvernului britanic a cerut recent ca în următorii 25 de ani să fie instalate sisteme de aer condiționat în toate școlile, deoarece se așteaptă intensificarea caniculei extreme. Totuși, deși aparatele de aer condiționat pot salva vieți în perioadele de caniculă severă, ele agravează problema prin emisia de dioxid de carbon și agenți frigorifici care încălzesc planeta.

Reducerea traficului feroviar în Franța și Belgia

La începutul săptămânii, pasagerii din regiunea pariziană și din Belgia vor întâmpina reduceri ale numărului de trenuri pentru a diminua riscul de defecțiuni care ar putea bloca căile ferate.

Pe măsură ce temperaturile cresc, căile ferate riscă deformarea șinelor, incendii pe terasamente și căderea liniilor de contact — acestea sunt doar câteva dintre riscurile pentru căile ferate în condiții de caniculă anormală.

În Île-de-France, unde luni a fost anulat unul din zece trenuri pentru a proteja infrastructura feroviară supraîncălzită, președinta regiunii, Valérie Pécresse, a îndemnat la renunțarea la călătoriile neesențiale și, pe cât posibil, la munca de acasă, transmite AFP.

Unii operatori feroviari din Marea Britanie și-au ajustat serviciile: în cele mai călduroase intervaluri ale zilei se preconizează un număr mai mic de trenuri și o durată a călătoriei puțin mai lungă. Potrivit companiei Great Western Railway (GWR), la temperaturi extreme șinele se dilată și se pot deforma, astfel că trenurile sunt nevoite să reducă viteza pentru siguranța circulației atunci când se ating anumite praguri termice.