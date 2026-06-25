Canicula din Spania a cauzat moartea a peste 200 de persoane în patru zile.

Peste 200 de persoane au murit din cauza caniculei anormale în Spania, în perioada 21-24 iunie.

Asemenea date sunt furnizate de sistemul de monitorizare a mortalității MoMo, transmite media.az.

Acest sistem colectează date zilnice despre mortalitate în Spania și le compară cu indicatorii prognozați, calculați pe baza statisticilor din anii precedenți.

Astăzi, peste 100 de milioane de locuitori ai Europei se află în zone unde temperatura aerului a depășit pragul de +35°C. Dintre aceștia, aproximativ 50 de milioane sunt cetățeni ai Franței și circa 18 milioane locuitori ai Germaniei.

Ieri, în Franța, pentru a doua zi consecutiv, a fost doborât recordul absolut de temperatură pentru întreaga perioadă de observații meteorologice. În ultimele zile, mercurul termometrelor în țară a urcat peste +40°C.