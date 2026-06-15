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radiomoldova.md logoradiomoldova
15 Iunie 2026, 11:57
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Candidatul la funcția de premier al României: Există o majoritate parlamentară care mă susține

Adrian Veștea afirmă că ar exista o majoritate parlamentară care să îl susțină, precizând că aceasta rezultă din consultările purtate cu președintele Nicușor Dan și cu reprezentanții politici.

Candidatul la funcția de premier al României: Există o majoritate parlamentară care mă susține.
Candidatul la funcția de premier al României: Există o majoritate parlamentară care mă susține.

„Din discuțiile avute încă din momentul în care am acceptat această candidatură… m-au asigurat că este o astfel de majoritate”, a declarat Veștea, subliniind, însă, că urmează noi discuții cu partidele politice, inclusiv cu Partidul Național Liberal (PNL), pentru definitivarea susținerii parlamentare, transmite Radio Moldova.

Acesta a insistat că „România are nevoie de un guvern, România are nevoie să fie guvernată”, subliniind că prioritatea este instalarea unui executiv funcțional, într-un context marcat de presiuni economice și instituționale.

Veștea a evidențiat că una dintre principalele urgențe este implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), afirmând că „sunt foarte multe jaloane care trebuie realizate pentru a putea depune cererile de finanțare și pentru a putea primi bani din PNRR”, într-o perioadă pe care a descris-o drept „o luptă contracronometru” pentru absorbția fondurilor europene și modernizarea României.

În ceea ce privește securitatea națională, premierul desemnat a menționat că România a accesat programul Acțiunie pentru Securitatea Europei (SAFE), care „trebuie operaționalizat” pentru a asigura „securitate cetățenilor României”.

Adrian Veștea intenționează să preia programul de guvernare existent, pe care îl va „actualiza fără a modifica nicio virgulă”, și că va propune un executiv format din persoane cu „integritate și expertiză profesională”.

„După desemnare, i-am scris un mesaj lui Ilie Bolojan (premierul interimar, n.r.), nu am avut nicio reacție până în acest moment. După ce voi avea astăzi o discuție cu colegii noștri din Partidul Național Liberal, intenția mea este de a veni cu un guvern, programul de guvernare este deja făcut, doar îl actualizez, fiindcă sunt o serie de date și de termene care erau de anul trecut, de când a fost învestit guvernul Bolojan, iar în prezent îl actualizez, îl păstrez în integralitate, nu îl completez”, a afirmat Adrian Veștea.

De asemenea, el a subliniat deschiderea către colaborarea cu toate formațiunile pro-europene, afirmând că „nu mai este loc de orgolii”, iar accentul trebuie pus pe interesul național și pe evitarea blocajelor politice și economice.

Candidatura lui Adrian Veștea a fost anunțată în dimineața zilei de duminică, 14 iunie, în contextul în care Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, după discuțiile pe care le-a avut în cursul săptămânii cu partidele parlamentare.

România nu are de o lună un guvern cu puteri depline. Cabinetul lui Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor, pe 5 mai.

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