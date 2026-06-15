Candidatul la funcția de premier al României: Există o majoritate parlamentară care mă susține
Adrian Veștea afirmă că ar exista o majoritate parlamentară care să îl susțină, precizând că aceasta rezultă din consultările purtate cu președintele Nicușor Dan și cu reprezentanții politici.
„Din discuțiile avute încă din momentul în care am acceptat această candidatură… m-au asigurat că este o astfel de majoritate”, a declarat Veștea, subliniind, însă, că urmează noi discuții cu partidele politice, inclusiv cu Partidul Național Liberal (PNL), pentru definitivarea susținerii parlamentare, transmite Radio Moldova.
Acesta a insistat că „România are nevoie de un guvern, România are nevoie să fie guvernată”, subliniind că prioritatea este instalarea unui executiv funcțional, într-un context marcat de presiuni economice și instituționale.
Veștea a evidențiat că una dintre principalele urgențe este implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), afirmând că „sunt foarte multe jaloane care trebuie realizate pentru a putea depune cererile de finanțare și pentru a putea primi bani din PNRR”, într-o perioadă pe care a descris-o drept „o luptă contracronometru” pentru absorbția fondurilor europene și modernizarea României.
În ceea ce privește securitatea națională, premierul desemnat a menționat că România a accesat programul Acțiunie pentru Securitatea Europei (SAFE), care „trebuie operaționalizat” pentru a asigura „securitate cetățenilor României”.
Adrian Veștea intenționează să preia programul de guvernare existent, pe care îl va „actualiza fără a modifica nicio virgulă”, și că va propune un executiv format din persoane cu „integritate și expertiză profesională”.
„După desemnare, i-am scris un mesaj lui Ilie Bolojan (premierul interimar, n.r.), nu am avut nicio reacție până în acest moment. După ce voi avea astăzi o discuție cu colegii noștri din Partidul Național Liberal, intenția mea este de a veni cu un guvern, programul de guvernare este deja făcut, doar îl actualizez, fiindcă sunt o serie de date și de termene care erau de anul trecut, de când a fost învestit guvernul Bolojan, iar în prezent îl actualizez, îl păstrez în integralitate, nu îl completez”, a afirmat Adrian Veștea.
De asemenea, el a subliniat deschiderea către colaborarea cu toate formațiunile pro-europene, afirmând că „nu mai este loc de orgolii”, iar accentul trebuie pus pe interesul național și pe evitarea blocajelor politice și economice.
Candidatura lui Adrian Veștea a fost anunțată în dimineața zilei de duminică, 14 iunie, în contextul în care Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, după discuțiile pe care le-a avut în cursul săptămânii cu partidele parlamentare.
România nu are de o lună un guvern cu puteri depline. Cabinetul lui Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor, pe 5 mai.