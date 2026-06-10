Candidatul la funcția de premier al României crede în șansele de a-și vedea guvernul aprobat.

Tomac a declarat miercuri că nu vede motive să nu supună votului problema aprobării guvernului, transmite eurointegration.com.ua, citând digi24.ro.

El a menționat că în curând va informa președintele despre rezultatul negocierilor cu partidele parlamentare.

„Sunt convins, sunt deschis și foarte hotărât să continui să urmez această linie. Este datoria mea să încerc să conving toate partidele politice de necesitatea de a face acest pas înainte pentru România”, a spus Eugen Tomac.

El a adăugat că va finaliza lista candidaților la ministere până la sfârșitul zilei de miercuri, așa cum a promis.

„În prezent, discut cu toate forțele politice proeuropene din Parlamentul României pentru a găsi o soluție și a ieși din acest impas. Desigur, mi-aș dori să am un sprijin ferm din partea tuturor partidelor cu care avem o viziune comună. Nu văd motive să nu cer un vot de încredere din partea Parlamentului”, a spus Tomac.