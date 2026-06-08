Candidatul la funcția de premier al României a început consultările pentru formarea guvernului.

Despre aceasta a aflat publicația Digi24, transmite „Adevărul European”.

Luni, Tomac se va întâlni cu liderii Partidului Național Liberal (PNL), Uniunii Salvați România (USR) și Partidului Social Democrat (PSD). Potrivit surselor, participarea la consultări a partidelor de dreapta populistă SOS România și „Alianța pentru Unirea Românilor” (AUR) este exclusă.

Se așteaptă ca negocierile să continue și marți. Aceste întâlniri au scopul de a clarifica pozițiile politice ale fiecărui partid în privința componenței viitorului guvern.

Joi, 4 iunie, președintele României, Nicușor Dan, a încredințat formarea guvernului lui Tomac, deputat în Parlamentul European și consilierul său, care nu reprezintă niciun partid parlamentar.

Conform Constituției, acesta are la dispoziție 10 zile de la numire pentru a se adresa Parlamentului cu solicitarea unui vot de încredere. Tomac trebuie să prezinte atât programul guvernului, cât și lista completă a membrilor acestuia. Pentru învestire, are nevoie de sprijinul majorității de 233 de voturi în ședința plenară a Legislativului.

Până acum nu se știe ce șanse de aprobare va avea guvernul lui Tomac. Neoficial, s-a raportat că Partidul Național Liberal, al cărui reprezentant a fost precedentul premier Ilie Bolojan, cel mai probabil nu va susține noul guvern, sperând să propună în negocierile viitoare propriul candidat la funcția de premier. De asemenea, extrema dreaptă intenționează să voteze împotrivă.

România a intrat într-o criză politică în aprilie 2026, după ieșirea social-democraților din coaliția guvernamentală, ceea ce a dus la demisia guvernului lui Ilie Bolojan.