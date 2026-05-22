Căldură anormală, prognozată în Marea Britanie, Franța și Spania.

Despre acest lucru indică previziunile meteorologilor, precum și datele Serviciului Meteorologic Britanic, scrie Bloomberg, preluat de „Europa Liberă”.

Potrivit prognozelor meteorologice și pe baza modelelor meteo, anticiclonul care încălzește aerul se va menține și va ridica temperatura cu 11 °C peste normă.

În Marea Britanie se așteaptă ca temperatura diurnă din Londra să atingă duminică 32° C.

„Acesta poate deveni un eveniment destul de semnificativ, dacă vorbim despre căldură”, a declarat meteorologul Annie Shuttleworth.

Potrivit specialiștilor, deși până la începutul oficial al verii mai sunt câteva săptămâni, tendințele meteorologice pe termen lung pe continent indică valuri frecvente de căldură și temperaturi extreme în lunile următoare, mai ales având în vedere că temperaturile ridicate încep să usuce solurile în partea de nord a Europei.

Serviciul național francez de prognoză meteo Météo-France prevede că schimbările climatice vor aduce valuri de căldură atât mai devreme, cât și mai târziu în sezonul estival. În zilele următoare, temperatura maximă va urca până la 31°C la Paris și până la 35°C în sud-vestul țării, se arată în comunicat.

Potrivit prognozelor serviciului guvernamental spaniol AEMET, cea mai extremă căldură este așteptată în regiunile Guadiana și Guadalquivir, unde sunt posibile temperaturi maxime de până la 38°C.

În 2025, Europa a înregistrat cea mai caldă lună martie de la începutul măsurătorilor, pe măsură ce schimbările climatice continuă să ridice temperaturile la niveluri fără precedent.

În același an, lumea a trecut prin al treilea cel mai cald iulie din întreaga istorie a observațiilor.