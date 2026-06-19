Câinii fără stăpân vor fi capturați înaintea summitului NATO de la Ankara.

Poliția din Ankara a instruit municipalitățile capitalei să captureze câinii fără stăpân înainte de summitul NATO, care va avea loc în perioada 7-8 iulie.

Departamentul de Poliție din Ankara a trimis această scrisoare către Direcția Generală pentru Protecția Naturii și Parcurilor Naționale, Primăria Ankara și mai multe primării de sector cu o zi înainte de cel de-al 36-lea summit NATO, scrie eurointegration.com.ua, citând turkishminute.com.

În document, autoritățile locale sunt rugate să îndepărteze câinii fără stăpân de pe traseele pe care se vor deplasa delegațiile summitului, precum și din zonele învecinate locațiilor evenimentului, aeroporturilor și hotelurilor unde vor fi cazați participanții.

Conform scrisorii, animalele trebuie capturate înainte de începerea summitului, astfel încât să nu existe niciun obstacol în desfășurarea activităților legate de summit.

Departamentul de Poliție a mai dispus primăriilor să aloce personal pentru a lucra la fața locului pe durata evenimentului.