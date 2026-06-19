Cafea la preț de apă și cazare de la 35 de euro: O stațiune europeană surprinde prin prețuri accesibile.

Neum, singurul oraș de coastă din Bosnia și Herțegovina, rămâne una dintre cele mai accesibile destinații de pe litoralul Mării Adriatice.

În ciuda unei ușoare creșteri față de anul trecut, prețurile din Neum rămân semnificativ mai mici decât pe coasta vecină a Croației, informează libertatea.ro.

În plin sezon estival, costul cazării în Neum pornește de la 35–46 euro pe noapte în apartamentele economice. Variantele mai confortabile pentru un cuplu costă între 50 și 70 de euro pe zi, iar apartamentele premium cu vedere la mare ajung la circa 153 euro pe noapte.

O familie cu doi-trei copii va plăti între 70 și 120 de euro pe zi, în funcție de amplasarea locuinței și nivelul de confort.

Unul dintre principalele avantaje ale stațiunii sunt prețurile accesibile la mâncare. O ceașcă de cafea costă între 1 și 2,5 euro, un kebab între 5 și 8 euro, iar pizza între 6 și 10 euro. Preparatele din pește și fructe de mare sunt oferite la prețuri între 10 și 25 de euro.

O cină completă pentru două persoane, cu băuturi, într-un restaurant obișnuit costă între 20 și 40 de euro, mult mai ieftin decât în multe stațiuni populare din Croația.

Potrivit estimărilor operatorilor turistici locali, o vacanță de o săptămână pentru două persoane în Neum va costa între 580 și 1.000 de euro, incluzând cazarea, mâncarea și băuturile. Cheltuielile zilnice medii sunt între 80 și 140 de euro.

Totodată, turiștii pot fi nevoiți să plătească parcarea, între 5 și 7 euro pe zi, deși multe hoteluri și apartamente oferă aceasta gratuit.