BYD, Baidu și Alibaba, pe lista neagră a Statelor Unite.

Această decizie extinde semnificativ lista neagră a Washingtonului și pune în pericol cele mai cunoscute branduri comerciale din China, scrie rbc.ua, citând washingtonpost.com.

Pentagonul a actualizat din nou lista companiilor chineze, care include acum 188 de firme din China. Printre companiile cunoscute și populare se numără TP-Link și Huawei. Washingtonul consideră că firmele din listă colaborează cu armata Chinei, motiv pentru care contractele guvernamentale în SUA sunt amenințate pentru acestea.

Este interesant că Casa Albă a făcut un salt semnificativ, deoarece în „lista neagră” din 2025 figurau doar 134 de companii din RPC.

De această dată, printre companiile cunoscute ucrainenilor se numără:

Alibaba (deține marketplace-urile AliExpress, Taobao, Tmall și serviciul cloud Alibaba Cloud);

BYD (cel mai mare producător mondial de vehicule electrice și baterii, BYD Auto);

Baidu (deține principalul motor de căutare din China, serviciile Baidu Maps și dezvoltări în domeniul inteligenței artificiale).

Care sunt acuzațiile concrete ale Washingtonului față de aceste companii

Departamentul Apărării al SUA definește aceste firme ca fiind deținute sau controlate de militarii chinezi. Principalul reproș al Washingtonului este sprijinirea strategiei „integrării militare-civile” a Beijingului. Această programă a Chine prevede fuziunea cercetărilor civile și de apărare pentru consolidarea armatei.

Lista nu reprezintă sancțiuni directe. Totuși, ea devine adesea primul pas către controlul exporturilor și interzicerea completă la nivel federal a achizițiilor.

Care este reacția Chinei și a companiilor în cauză

Beijingul a reacționat imediat: ambasada Chinei la Washington a numit aceste acțiuni discriminatorii. Companiile chineze care fac afaceri în străinătate respectă strict legile țărilor gazdă, a declarat un reprezentant al ambasadei. Acesta a îndemnat SUA să înceteze „practica greșită”.

Alibaba nu a întârziat nici ea cu răspunsul. Compania neagă orice legătură cu structurile militare.

„Nu suntem o companie militară chineză și nu facem parte din nicio strategie militar-civilă de integrare. Vom lua toate măsurile legale posibile împotriva încercărilor de a induce în eroare compania noastră”, a declarat un reprezentant al Alibaba.