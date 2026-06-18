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epravda.com.ua logoepravda
18 Iunie 2026, 22:45
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Bulgaria nu a susținut mai multe măsuri din cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei

Bulgaria s-a pronunțat împotriva unei părți a noilor sancțiuni UE împotriva Rusiei, considerându-le o amenințare pentru economia sa, și intenționează să solicite excluderea patriarhului Kiril de pe lista sancțiunilor.

Bulgaria nu a susținut mai multe măsuri din cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei.
Bulgaria nu a susținut mai multe măsuri din cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei.

Despre aceasta a declarat premierul Bulgariei, Rumen Radev, în culisele reuniunii Consiliului European din 18 iunie, transmite epravda.com.ua.

Bulgaria dorește să-l excludă pe patriarhul Kiril din proiectul celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei și consideră că unele sancțiuni propuse, în special cele energetice, sunt dăunătoare economiei sale.

„Am declarat deja poziția noastră: nu vom permite sancțiuni care cauzează daune și reprezintă un risc pentru economia bulgară. Pot indica aici riscul pentru funcționarea „Lukoil”, pot indica riscul aprovizionării cu piese de schimb pentru metroul capitalei, precum și îngrijorarea Ministerului Afacerilor Externe privind livrarea anumitor bunuri pentru Bulgaria și, în general, pentru UE", a declarat Radev.

El a subliniat că toate aceste probleme trebuie discutate în cadrul reuniunilor Consiliului UE.

În ceea ce privește patriarhul Kiril, pe care Comisia Europeană propune să-l includă pe lista sancțiunilor UE în cadrul celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni, premierul bulgar a afirmat că Bulgaria va insista asupra excluderii sale.

„Nu mă interesează patriarhul Kiril ca persoană. Mă interesează Biserica Ortodoxă Rusă, deoarece Biserica Ortodoxă Rusă a contribuit la eliberarea noastră de sub robia otomană de cinci sute de ani. Mă interesează întreaga societate rusă, în care există această biserică, care este ortodoxă răsăriteană, la fel ca a noastră. Suntem o singură familie", a spus Rumen Radev.

„Bulgaria va cere excluderea patriarhului Kiril din pachetul de sancțiuni", a adăugat el.

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