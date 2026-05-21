Bulgaria anunță majorarea pensiilor și reducerea cheltuielilor în administrația publică.

Ministrul bulgar al Finanțelor, Galab Donev, a precizat că „pensiile vor fi majorate cu 7,8% începând cu 1 iulie”, creșterea fiind aplicată prin mecanismul de indexare cunoscut drept „regula elvețiană”, deja prevăzut în legislația privind asigurările sociale. Potrivit mecanismului, pensiile sunt ajustate anual în funcție de inflație și de evoluția salariului mediu din economie, informează economedia.ro.

În același timp, Executivul intenționează să majoreze cu 5% pragurile minime pentru contribuțiile sociale începând cu 1 august. De asemenea, autoritățile vor ridica plafonul veniturilor asupra cărora se aplică aceste contribuții la 2.300 de euro.

Măsura trebuie aprobată de Parlament, unde actuala coaliția de guvernare dispune de majoritate.

În Bulgaria, contribuțiile sociale se plătesc doar până la un plafon maxim de venit stabilit de autorități.

„Taxele vor rămâne neschimbate”, a mai subliniat ministrul Finanțelor, referindu-se la cotele de impozitare în vigoare. Oficialul bulgar a dat asigurări că „toate plățile sociale sunt garantate”.

Începând cu 1 septembrie, guvernul de la Sofia pregătește și măsuri de reducere a cheltuielilor publice, inclusiv tăieri de aproximativ 10% în bugetele de salarii și contribuții sociale din sistemul bugetar.

Potrivit ministrului Finanțelor, reducerile nu vor viza salariile angajaților, ci vor fi realizate prin diminuarea aparatului administrativ și eliminarea posturilor vacanțe.

„Nu vor fi afectate salariile individuale, ci reducerea va veni din restructurarea aparatului administrativ și eliminarea posturilor neocupate”, a explicat oficialul.

Guvernul bulgar intenționează însă eliminarea creșterilor salariale automate pentru demnitari și alte categorii din sistemul public, inclusiv în administrație, justiție și structuri de ordine publică. În Bulgaria, aceste categorii beneficiază de creșteri salariale automate, stabilite prin formule legate de funcție sau indicatori economici.