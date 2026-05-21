Bulgaria a început sezonul 2026 cu prețuri în euro și fără scumpiri.

Potrivit operatorilor locali, nu se așteaptă o creștere semnificativă a prețurilor în această vară, deoarece pe majoritatea plajelor tarifele au atins deja nivelurile maxime stabilite prin contractele de concesiune, informează libertatea.ro.

Trecerea la afișarea prețurilor în euro are loc pe fondul unei comparații tot mai atente a costurilor vacanțelor în Bulgaria cu alte destinații populare — Turcia și Grecia. Reprezentanții industriei turistice consideră că acest lucru va simplifica planificarea concediului pentru turiștii străini.

„Prețurile pentru șezlonguri și umbrele vor fi indicate imediat în moneda europeană, ceea ce va asigura o transparență mai mare pentru vizitatorii noștri”, a declarat președintele Asociației pentru Dezvoltarea Activității de Administrare a Plajelor Mării Negre, Simeon Tsvetkov.

În prezent, costul unui șezlong sau al unei umbrele pe plajele din Bulgaria variază semnificativ în funcție de locație. Prețul mediu este de aproximativ 5 euro, însă pe plajele mai exclusiviste un set complet poate costa până la 23 de euro.

„Pe plaja din Burgas sunt unele dintre cele mai mici prețuri. Există o plajă în Bulgaria unde costul este de 36 de stotinki conform vechiului sistem, iar conform celui nou — 0,18 euro. Pe cele mai scumpe plaje, un set complet costă în jur de 23 de euro”, a explicat Tsvetkov.

În anumite cazuri, concesionarii plajelor pot împărți unele servicii de bază, cum ar fi saltelele sau măsuțele mici, pentru a introduce o taxă suplimentară. Totuși, astfel de modificări sunt așteptate să fie limitate din cauza condițiilor stricte ale contractelor de concesiune.

În ceea ce privește prețurile la mâncare, reprezentanții afacerilor asigură că în acest sezon acestea vor rămâne neschimbate.

„În prezent, prețurile pe care le oferim clienților sunt absolut rezonabile. Nu există o creștere comparativ cu prețurile furnizorilor. Frappe-ul nostru costă 3 euro, iar cafeaua — 1,99 euro”, a declarat managerul unei cafenele de pe plajă, Slaveya Toneva.

În ciuda presiunii inflaționiste și a creșterii cheltuielilor la nivel mondial, Bulgaria rămâne una dintre cele mai accesibile destinații de vacanță din Europa.

Potrivit experților, tocmai accesibilitatea prețurilor face din Bulgaria o alternativă atractivă la Grecia și Italia, unde închirierea unui set de șezlonguri și umbrele în stațiunile de prestigiu poate depăși 20 de euro pe zi.

Totodată, reprezentanții industriei turistice avertizează și asupra unor riscuri posibile pentru sezonul de vară 2026. Printre acestea se numără instabilitatea geopolitică, creșterea prețurilor la combustibil și reducerea numărului de zboruri charter.

În ciuda acestora, Bulgaria speră să mențină fluxul de turiști datorită prețurilor competitive și ofertei variate de vacanțe.