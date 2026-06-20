Budanov returnează distincția primită de la Polonia după decizia lui Nawrocki.

Șeful Biroului Președintelui Ucrainei Kirill Budanov a anunțat că va returna distincția poloneză primită, ca reacție la decizia președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, de a-i retrage președintelui Ucrainei Ordinul Vulturului Alb.

Potrivit eurointegration.com.ua, el a declarat acest lucru pe rețelele sale sociale.

Budanov a numit decizia președintelui Poloniei de a-i retrage lui Zelenski ordinul un „act neprietenos” față de poporul ucrainean și „un cadou pentru agresorul de la Moscova, pe care acesta îl va folosi cu siguranță împotriva ambelor noastre țări”.

„Popoarele noastre au relații vechi și pagini diferite de istorie, atât eroice, cât și tragice. Totuși, aceasta ar trebui să fie o ocazie pentru o reflecție profundă, nu pentru speculații politice grosolane. Ucraina nu indică niciunui alt popor cum să-și învețe istoria. Prin urmare, ne rezervăm dreptul legitim la propria memorie națională și demnitate”, a declarat Budanov.

El a subliniat că un astfel de gest al președintelui Nawrocki nu pare corect în situația în care această distincție nu a fost retrasă dictatorului italian Benito Mussolini.

„În ciuda tuturor lucrurilor, vom continua să susținem ferm principiile unui parteneriat deschis cu toți aliații noștri. Însă un parteneriat egal, bazat pe respect reciproc. Ucraina va continua să lupte în avangarda apărării întregii Europe, în special a Poloniei, plătind cel mai scump preț. Dar, ca orice ucrainean, nu pot rămâne indiferent și doar să privesc cum împotriva cetățenilor noștri se declanșează fără temei și artificial o spirală a urii”, a remarcat Budanov.

„Având în vedere acest lucru, renunț la Crucea de Ofițer de Aur a Ordinului „Pentru Merite față de Polonia”, cu care am fost decorat anul trecut de președintele Poloniei. Sunt sigur că societatea ucraineană, atât militarii, cât și civilii, simt aceleași emoții și vor susține acest pas”, a adăugat el.

Anterior, astfel de decizii au fost anunțate de ministrul de Externe al Ucrainei, Andrei Sibiha, și de ambasadorul în Polonia, Vasile Bodnar.

Reamintim că, în seara zilei de 19 iunie, Nawrocki a decis să-i retragă președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, Ordinul Vulturul Alb, în legătură cu denumirea uneia dintre unitățile ucrainene după UPA, și a declarat că Polonia nu va permite aderarea la UE a celor care nu înțeleg necesitatea renunțării la „cultul totalitarismului și violenței”.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, și-a exprimat regretul că disputa dintre Polonia și Ucraina se adâncește și mai mult, menționând că acest lucru „îl bucură pe Putin și șochează aliații noștri”.