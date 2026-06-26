Kirill Budanov a calificat acțiunile părții poloneze drept imature, cu riscuri pentru ambele țări.

Șeful Cancelariei Președintelui Ucrainei, Kiril Budanov, a comentat disputele diplomatice dintre Ucraina și Polonia. El a numit situația o „greșeală teribilă” și a avertizat că adevăratul vârf al tensiunii ar putea fi încă înainte, transmite tsn.ua.

Despre aceasta a vorbit șeful Cancelariei Președintelui în timpul unei discuții deschise cu studenții Academiei Kiev-Mohyla.

Budanov a caracterizat situația cu Polonia ca o tensiune diplomatică clasică, subliniind că nu este încă un conflict.

„Cu Polonia — este o tensiune diplomatică clasică. Nu este încă un conflict. Sunt contradicții, da, să spunem așa. Nu este încă vârful, credeți-mă. Va fi mai departe, cum se spune, dacă toți nu se vor opri puțin”, a avertizat șeful Cancelariei Președintelui.