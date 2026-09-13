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focus.ua logofocus
13 Septembrie 2026, 09:47
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Budanov a anunțat negocieri trilaterale cu Rusia și SUA: Ne pregătim

O nouă rundă de negocieri privind pacea, în format trilateral, ar putea avea loc chiar luna viitoare. Biroul președintelui Ucrainei a dat asigurări că „se pregătește”.

Budanov a anunțat negocieri trilaterale cu Rusia și SUA: Ne pregătim.
Budanov a anunțat negocieri trilaterale cu Rusia și SUA: Ne pregătim.

„Ne pregătim. Pentru octombrie", a declarat șeful Oficiului Președintelui Ucrainei, Kirilo Budanov, întrebat dacă se pregătește următoarea rundă de negocieri de pace, relatează "Interfax", scrie focus.ua.

Budanov a confirmat, de asemenea, în cadrul reuniunii YES de la Kiev, organizată de Fundația Victor Pinciuk, că este vorba despre un format trilateral. Totuși, el a refuzat să comenteze posibilul loc de desfășurare a negocierilor.

La reuniunea YES a luat cuvântul și reprezentantul special al președintelui SUA și ginerele acestuia, Jared Kushner. În septembrie, el a vizitat pentru prima dată Kievul împreună cu colegul său, Steve Witkoff, după o vizită la Moscova.

Potrivit lui, chestiunile teritoriale rămân cel mai dificil aspect al negocierilor privind încetarea războiului. Kushner a menționat că Putin a indicat linia până la care vrea să ajungă, însă Ucraina nu este de acord să se retragă până la ea. Sarcina părții americane, în calitate de mediator, este să găsească o soluție care să nu contravină poziției Ucrainei și care, în același timp, să permită avansarea spre încheierea războiului.

El susține că SUA lucrează la organizarea unei reuniuni trilaterale. Potrivit lui Kushner, negocierile directe cu participarea ambelor părți sunt mai productive decât "diplomația navetei".

În ultimele nouă luni, părțile au elaborat chestiunile legate de viitoarea arhitectură de securitate și garanțiile pentru Ucraina. Kushner a numit suveranitatea, securitatea și prosperitatea drept cele trei componente ale unui "rezultat echitabil" pentru Ucraina.

Negociatorul special al lui Donald Trump declară că partea americană vede dorința ambelor părți de a încerca să pună capăt războiului, însă Ucraina și Rusia își imaginează deocamdată diferit rezultatul final.

„Putin declară acum că vrea să discute căile de reglementare, însă dacă aceste cuvinte vor fi confirmate prin fapte va deveni clar doar în timp", a menționat Kushner, subliniind că SUA urmăresc să ajungă la o reglementare cât mai curând posibil. Kushner și-a exprimat speranța că, în următoarele câteva săptămâni, va fi posibil să fie anunțați pașii următori în procesul de negocieri.

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