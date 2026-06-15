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libertatea.ro logolibertatea
15 Iunie 2026, 22:12
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Bucureștiul a intrat în topul celor mai ieftine orașe din Europa pentru vacanța din 2026

Datorită prețurilor accesibile la cazare și băuturilor ieftine, capitala României atrage tot mai mulți turiști străini.

Bucureștiul a intrat în topul celor mai ieftine orașe din Europa pentru vacanța din 2026.
Bucureștiul a intrat în topul celor mai ieftine orașe din Europa pentru vacanța din 2026.

Clasamentul a fost realizat pe baza studiului City Costs Barometer, efectuat de Post Office Travel Money și care a acoperit 50 de orașe europene. Experții au analizat costul a 12 cheltuieli turistice de bază, inclusiv biletele la atracții, berea, cina pentru două persoane, transferul de la aeroport și transportul public, informează libertatea.ro.

Bucureștiul a ocupat locul doi în clasament, fiind devansat doar de capitala Bosniei și Herțegovinei — Sarajevo.

Top 5 cele mai ieftine orașe pentru un sejur scurt în 2026:

  • Sarajevo (Bosnia și Herțegovina) — 287,74 euro
  • București (România) — 299,08 euro
  • Tirana (Albania) — 293,93 euro
  • Belgrad (Serbia) — 307,26 euro
  • Trnava (Slovacia) — 314,80 euro

De asemenea, în listă au intrat Riga, Lille, Vilnius, Strasbourg și Podgorica.

Berea la 3 euro: unde este cea mai ieftină

Deși Bucureștiul a ocupat un loc înalt în clasamentul general, la prețul berii s-a situat doar pe poziția a opta.

Prețurile medii ale berii în Europa:

  • Trnava — 1,73 euro
  • Lisabona — 2,34 euro
  • Sarajevo — 2,85 euro
  • Porto — 3,06 euro
  • Liubliana — 3,26 euro
  • Praga — 3,27 euro
  • Barcelona — 3,29 euro
  • București — 3,31 euro
  • Podgorica — 3,57 euro
  • Varșovia — 3,74 euro

București — o destinație avantajoasă pentru turiști

Potrivit studiului, un sejur de două zile în capitala României costă aproximativ 299 euro. Costul mediu al cazării într-un hotel de trei stele este de circa 172 euro pentru două nopți, ceea ce este mai ieftin decât în orașul lider al clasamentului.

Presă britanică remarcă faptul că principalele avantaje ale Bucureștiului rămân prețurile scăzute la cazare și costurile accesibile ale serviciilor.

Conducătorii clasamentului

Sarajevo a devenit cel mai ieftin oraș pentru vacanță, cu prețuri deosebit de mici la mâncare și excursii. De exemplu, o ceașcă de cafea costă în jur de 2 euro, iar autobuzul turistic mai puțin de 3 euro.

Locul trei a fost ocupat de Tirana, care conduce la cel mai ieftin preț la hotel — aproximativ 149 euro pentru două zile.

Cele mai scumpe orașe din Europa

Cea mai scumpă destinație a fost Oslo (850 euro pentru un weekend), urmat de Paris și Amsterdam.

Experții subliniază că în Europa există o variație semnificativă a prețurilor, iar turiștilor li se recomandă să compare costurile călătoriilor din timp pentru a alege cele mai avantajoase destinații.

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