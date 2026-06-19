theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
focus.ua logofocus
19 Iunie 2026, 22:36
5 874
Copiază linkul
Link copiat

Bruce Willis, grav bolnav, a apărut în fața camerelor

Actorul american Bruce Willis, care apare rar în public din cauza luptei cu o boală gravă, a făcut o excepție cu ocazia aniversării soției sale, Emma Heming.

Bruce Willis, grav bolnav, a apărut în fața camerelor.
Bruce Willis, grav bolnav, a apărut în fața camerelor.

Vedeta din „Die Hard” și-a felicitat emoționant iubita cu ocazia împlinirii a 50 de ani, ridicându-i moralul printr-un cântec și un dans amuzant, transmite focus.ua.

Videoul de la petrecerea de acasă a fost publicat de Emma Heming pe contul său de Instagram (@emmahemingwillis). Pentru a-și înveseli soția, actorul în vârstă de 71 de ani a inhalat heliu dintr-un balon și i-a cântat cu voce amuzantă cântecul tradițional „Happy Birthday”, adăugând un mic dans la felicitare.

În ciuda diagnosticului incurabil, actorul încearcă să păstreze o atitudine pozitivă și să rămână activ. În același timp, demența frontotemporală își pune totuși amprenta asupra aspectului său — Willis își pierde treptat forma sportivă de odinioară.

Rezultatele unui deceniu dificil pentru Emma Heming

În postarea sa, sărbătorita a recunoscut că ultimul deceniu a fost dificil pentru ea, dar este mândră de misiunea sa.

„Anii mei 40 au fost grei, dar sunt mândră de ceea ce am realizat ca soție, mamă, îngrijitoare și activistă. Sunt, de asemenea, mândră de munca pe care o desfășurăm prin Fundația Emma și Bruce Willis… Împreună creștem gradul de conștientizare despre demență, sprijinim persoanele care oferă îngrijire și promovăm dezvoltarea educației și cercetării”, a împărtășit Emma.

2022: Familia Willis a anunțat că el își încheie cariera de actor din cauza afaziei (tulburare de vorbire).

2023: Medicii au pus un diagnostic mai precis și mai complex — demență frontotemporală.

Potrivit Emmei Heming, boala afectează puternic abilitățile de comunicare și vorbire ale lui Bruce. Totuși, ea a infirmat un mit răspândit, subliniind că boala nu i-a afectat încă memoria soțului său.

Sursă
focus.ua logofocus
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici