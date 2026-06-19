Bruce Willis, grav bolnav, a apărut în fața camerelor.

Actorul american Bruce Willis, care apare rar în public din cauza luptei cu o boală gravă, a făcut o excepție cu ocazia aniversării soției sale, Emma Heming.

Vedeta din „Die Hard” și-a felicitat emoționant iubita cu ocazia împlinirii a 50 de ani, ridicându-i moralul printr-un cântec și un dans amuzant, transmite focus.ua.

Videoul de la petrecerea de acasă a fost publicat de Emma Heming pe contul său de Instagram (@emmahemingwillis). Pentru a-și înveseli soția, actorul în vârstă de 71 de ani a inhalat heliu dintr-un balon și i-a cântat cu voce amuzantă cântecul tradițional „Happy Birthday”, adăugând un mic dans la felicitare.

În ciuda diagnosticului incurabil, actorul încearcă să păstreze o atitudine pozitivă și să rămână activ. În același timp, demența frontotemporală își pune totuși amprenta asupra aspectului său — Willis își pierde treptat forma sportivă de odinioară.

Rezultatele unui deceniu dificil pentru Emma Heming

În postarea sa, sărbătorita a recunoscut că ultimul deceniu a fost dificil pentru ea, dar este mândră de misiunea sa.

„Anii mei 40 au fost grei, dar sunt mândră de ceea ce am realizat ca soție, mamă, îngrijitoare și activistă. Sunt, de asemenea, mândră de munca pe care o desfășurăm prin Fundația Emma și Bruce Willis… Împreună creștem gradul de conștientizare despre demență, sprijinim persoanele care oferă îngrijire și promovăm dezvoltarea educației și cercetării”, a împărtășit Emma.

2022: Familia Willis a anunțat că el își încheie cariera de actor din cauza afaziei (tulburare de vorbire).

2023: Medicii au pus un diagnostic mai precis și mai complex — demență frontotemporală.

Potrivit Emmei Heming, boala afectează puternic abilitățile de comunicare și vorbire ale lui Bruce. Totuși, ea a infirmat un mit răspândit, subliniind că boala nu i-a afectat încă memoria soțului său.