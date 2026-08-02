Bloomberg prognozează creșterea prețurilor la alimente din cauza conflictelor și a condițiilor meteo nefavorabile.

Condițiile meteorologice nefavorabile, conflictul ruso-ucrainean și acțiunile militare din Orientul Mijlociu pot duce la o nouă creștere a prețurilor la alimente.

Despre aceasta a anunțat agenția Bloomberg, transmite media.az.

După cum se menționează, Rusia și Ucraina asigură mai mult de un sfert din comerțul mondial cu grâu, două treimi din exporturile de ulei de floarea-soarelui și a zecea parte din exporturile de porumb, însă livrările prin Marea Neagră sunt îngreunate.

Situația se agravează și din cauza faptului că Europa s-a confruntat cu temperaturi extreme, secetă și incendii forestiere, ceea ce poate duce la cea mai mare scădere a producției de cereale din ultimii zeci de ani. În plus, operațiunea militară a SUA și a Israelului împotriva Iranului a dus la creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte.

Un alt factor care afectează negativ piața mondială a produselor alimentare a fost fenomenul climatic El Niño, caracterizat printr-o creștere anormală a temperaturii apelor de suprafață din Oceanul Pacific. Acesta poate influența negativ principalii producători și exportatori de orez, indică Bloomberg.