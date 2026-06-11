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11 Iunie 2026, 11:38
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Bill Gates: Epstein mă șantaja că va dezvălui relațiile mele extraconjugale

Cofondatorul Microsoft, Bill Gates, a depus mărturie în fața comitetului Camerei Reprezentanților din SUA, care investighează cazul Jeffrey Epstein.

Bill Gates: Epstein mă șantaja că va dezvălui relațiile mele extraconjugale.
Bill Gates: Epstein mă șantaja că va dezvălui relațiile mele extraconjugale.

Miliardarul a declarat că Epstein îl șantaja cu informații despre relațiile extraconjugale.

Bill Gates a depus pe 10 iunie declarații închise anchetatorilor, în care a spus că, în timpul contactelor cu Epstein, nu a conștientizat pe deplin amploarea crimelor acestuia, scrie rbc.ua, citând reuters.com.

„Nu am înțeles pe deplin amploarea crimelor lui Epstein”, a declarat el, adăugând că nu a fost niciodată martor la acțiuni ilegale din partea acestuia.

În același timp, miliardarul a povestit că, după ce l-a cunoscut, Epstein a încercat să folosească informații despre relațiile sale extraconjugale pentru a-l șantaja.

„Epstein a încercat să folosească informații despre infidelitățile mele, precum și o serie de afirmații false, pentru a mă determina să reiau contactele cu el”, se arată în declarațiile lui Gates.

Potrivit omului de afaceri, aceste încercări au fost fără succes.

Ce investighează Congresul

Audierile au avut loc în cadrul unei anchete mai ample privind modul în care Departamentul de Justiție al SUA a gestionat cazurile Epstein și a complicele sale, Ghislaine Maxwell.

Șeful comitetului, James Comer, l-a invitat pe Gates să ofere explicații după apariția unor noi documente despre contactele sale cu Epstein. Conform materialelor dosarului, după ispășirea pedepsei în 2008, finanțatorul s-a întâlnit de mai multe ori cu Gates pentru a discuta proiecte caritabile.

Miliardarul însuși a recunoscut anterior că contactele cu infractorul au fost o greșeală și le-a explicat prin încercarea de a găsi finanțare suplimentară pentru programe umanitare globale.

Cazul Epstein

În 2008, Jeffrey Epstein și-a recunoscut vinovăția în cazul prostituției cu minori și a executat 13 luni de închisoare. În 2019, i-au fost aduse noi acuzații de trafic de minori în scopul exploatării sexuale, însă el le-a negat.

Înainte de începerea procesului, Epstein a murit în închisoare, iar moartea sa a fost oficial recunoscută ca sinucidere.

Sursă
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