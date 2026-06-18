Bezos a angajat cei mai buni arhitecți din lume pentru construirea celei mai scumpe mega-vile.

Fondatorul Amazon, miliardarul Jeff Bezos, a reunit o adevărată „echipă de vis” formată din arhitecți și ingineri de renume mondial pentru a crea una dintre cele mai ambițioase proprietăți private din istoria SUA.

Potrivit Daily Mail, noua mega-vilă a miliardarului va fi construită pe trei terenuri unite, situate chiar pe malul apei, cu o valoare totală de 250 de milioane de dolari. Terenul se află pe faimoasa insulă Indian Creek din Miami, supranumită în presă de mult timp „Buncărul miliardarilor”, transmite news.am.

Companii cunoscute pentru construirea unor zgârie-nori emblematici, stațiuni de lux și muzee naționale vor lucra la viitoarea „reședință de familie” a lui Bezos.

Arhitecți de anvergură cosmică

Lista contractorilor implicați în construcția secretă este impresionantă. Aceste firme au creat obiective emblematice precum turnul de observație The Vessel din cartierul Hudson Yards din New York, sfera futuristă The Sphere din Las Vegas și cubul uriaș de sticlă al magazinului emblematic Apple de pe Fifth Avenue.

Una dintre companii a proiectat un acoperiș retractabil deasupra terenului central de la Wimbledon, iar alta a dezvoltat planuri conceptuale pentru o colonie umană pe Marte pentru NASA.

O întreagă echipă de consultanți specializați va fi responsabilă pentru fiecare detaliu al vieții luxoase a miliardarului. În conac sunt planificate cinematografe private, piscine de tip resort și un design peisagistic tropical care, conform intenției, ar trebui să amintească de junglele amazoniene.

Ce ascunde „Proiectul Palm”?

Noua reședință de elită va înlocui două vile vecine, pe care Bezos le-a cumpărat în total pentru 147 de milioane de dolari, când în 2023 a anunțat mutarea în Florida.

Dacă achiziția caselor cu numerele 11 și 12 de pe Indian Creek Road a fost mediatizată pe larg, numele cumpărătorului terenului vecin gol (lotul nr. 9), care și-a schimbat proprietarul anul trecut pentru 105 milioane de dolari, a fost ținut secret până în ultima clipă.

Totuși, documente nepublicate de planificare, ajunse în posesia Daily Mail, dezvăluie că toate cele trei terenuri vor fi unite într-un complex uriaș de aproape 2,4 hectare. În documentele de construcție, această mega-construcție poartă numele de cod „Proiectul Palm” (Palm Project).

Se pare că va fi cea mai luxoasă și tehnologic avansată reședință de pe întreaga insulă ultra-exclusivistă Indian Creek. Reamintim că comunitatea locală închisă numără doar 41 de proprietăți, dispune de propria poliție și de un teren de golf accesibil doar pe bază de invitație. Printre vecinii lui Bezos se numără Tom Brady, David Guetta, Ivanka Trump și Julio Iglesias.

Totuși, o sursă din anturajul apropiat al lui Bezos a încercat să tempereze entuziasmul jurnaliștilor, afirmând că amploarea construcției este exagerată. „Lucrează acolo un singur arhitect, un singur designer de interior și un singur designer peisagist. Afirmațiile că se întâmplă ceva ieșit din comun sunt complet neadevărate. Cei care speculează pe această temă pur și simplu nu înțeleg despre ce vorbesc.”

Cine construiește viitorul lui Bezos: numele principale

Totuși, documentele oficiale de planificare vorbesc de la sine. Iată cine face parte din echipa de contractori ai „Proiectului Palm”:

Arhitect principal: Studio Seilern Architects. Birou londonez renumit condus de arhitecta Christina Seiler. Specializat în săli de concerte, hoteluri și case ecologice ultramoderne.

Inginer structural: Eckersley O’Callaghan. Birou britanic celebru pentru fațadele complexe din sticlă pentru zgârie-nori și campusuri. Ei au creat pavilionul de sticlă de 10 metri la intrarea în Apple Store din Manhattan și acoperișul din fibră de carbon pentru Teatrul Steve Jobs din Cupertino. De asemenea, firma a colaborat cu NASA la proiecte de capsule respiratorii pentru Marte, care urmează să fie construite cu imprimante 3D.

Sisteme inginerești: ME Engineers. Companie care a condus renovarea Madison Square Garden în valoare de 1 miliard de dolari, construirea acoperișului retractabil de la Wimbledon și a fost responsabilă de acustica și infrastructura de transmisie de la stadionul The Sphere din Las Vegas.

Fațade și izolații: Heintges. Gigant ingineresc din New York, care a proiectat structura cu celule de cupru a turnului The Vessel, precum și vitraliile nodului de transport Oculus de la World Trade Center și Centrul Prezidențial Obama din Chicago.

Până acum, Jeff Bezos nu a prezentat randările finale ale arhitecturii, iar toate companiile implicate refuză categoric să comenteze proiectul, invocând acorduri stricte de confidențialitate (NDA), ceea ce este o practică standard pentru vedete de acest calibru.

Se știe, de asemenea, că în proiect sunt implicate: biroul de design interior Zervudachi LLC, compania de inginerie Langan, celebrul studio al lui Raymond Jungles (care transformă spațiile în grădini tropicale luxuriante), iar proiectarea interioarelor luxoase ale cinematografului de acasă va fi realizată de firma RH Design Services, care de obicei creează design pentru avioane private de afaceri.

Înapoi la rădăcini

Jeff Bezos și soția sa de 56 de ani, Lauren Sanchez, pot urmări personal progresul lucrărilor ample. În prezent, ei locuiesc temporar pe partea opusă a aceleiași insule: în aprilie 2024, Bezos a cumpărat acolo o casă cu numărul 28 într-o tranzacție privată de 90 de milioane de dolari.

În prezent, Jeff Bezos ocupă locul patru în topul celor mai bogați oameni din lume, cu o avere de aproximativ 250 de miliarde de dolari. Portofoliul său imobiliar colosal include un ranch în Texas, case în Los Angeles, New York, Washington și Hawaii. De asemenea, cuplul petrece o parte semnificativă a timpului la bordul superiahtului lor Koru, evaluat la 500 de milioane de dolari.