Bessent: SUA au confiscat de la Iran criptomonede în valoare de un miliard de dolari.

„Pur și simplu am luat și am pus mâna pe portofelele lor. Unii dintre ei, probabil, chiar acum introduc datele lor (pentru accesul în portofelul cripto) și își dau seama că nu le-a mai rămas nimic”, a declarat Bessent în timpul discursului său la Forumul Economic Național Reagan (transmis de Reuters).

Secretarul a adăugat că SUA colaborează cu aliații din întreaga Europă pentru a aresta vile, case și proprietăți ale reprezentanților conducerii iraniene.

„Aceștia sunt bani furați de la poporul iranian... Credem că au furat câte 400 sau 500 de milioane de dolari pe lună, pe care îi împărțeau între 80 de lideri”, a adăugat Bessent.

În aprilie, Bessent declara că SUA au blocat 344 de milioane de dolari în portofele legate de Iran.