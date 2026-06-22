Belgia a emis vize reprezentanților „Talibanului” care zboară la negocieri cu UE.

Belgia a emis cinci vize pentru delegația regimului islamist radical „Taliban”, care urmează să viziteze Bruxelles-ul pentru negocieri cu reprezentanții UE pe tema migrației.

Se așteaptă ca delegația „Talibanului” să sosească la Bruxelles marți. Vizele lor sunt valabile doar 24 de ore și exclusiv pe teritoriul Belgiei, transmite eurointegration.com.ua, citând euractiv.com.

„Cinci vize pentru delegația „Talibanului” au fost emise luni după-amiază, după ce analiza de securitate realizată de Serviciul de Securitate de Stat și serviciul nostru de informații militare a arătat că nu există informații care să conducă la concluzia că aceste persoane reprezintă o amenințare pe teritoriul Belgiei”, a declarat pentru Euractiv purtătorul de cuvânt al ministrului de Externe al Belgiei.

Această vizită marchează un pas important în eforturile politice delicate ale guvernelor europene de a stabili contacte la nivel tehnic cu regimul „Taliban” din Afganistan pe teme legate de migrație și repatriere.

Se așteaptă ca negocierile să vizeze posibila deportare din UE a cetățenilor afgani condamnați pentru infracțiuni și considerați o amenințare pentru securitate, precum și a celor care nu au drept de ședere în Uniunea Europeană.

Este de menționat că UE nu recunoaște oficial puterea „Talibanului”, care a revenit la putere în 2021, impunând propria interpretare strictă a legii islamice.