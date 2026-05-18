Belarusul a început exerciții privind utilizarea armelor nucleare împreună cu Rusia

În Belarus au început antrenamentele unităților militare pentru transportul munițiilor nucleare și pregătirea pentru utilizarea acestora. Ministerul Apărării din Belarus a precizat că exercițiile sunt planificate.

Potrivit Ministerului Apărării, scopul exercițiului este verificarea pregătirii armamentului și tehnicii și perfecționarea nivelului de instruire a personalului. La antrenamente au fost implicate unități ale forțelor de rachete și ale aviației, scrie kommersant.ru, citând belta.by.

Împreună cu forțele armate ale Rusiei, unitățile belaruse plănuiesc să exerseze livrarea munițiilor nucleare și pregătirea acestora pentru utilizare, au adăugat reprezentanții ministerului. Aceștia au subliniat că particularitatea exercițiilor actuale va fi verificarea pregătirii pentru îndeplinirea sarcinilor „din zone nepregătite pe întreg teritoriul Belarusului”.

kommersant
