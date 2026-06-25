Belarus califică drept „scandaloasă” încercarea de a-l implica în războiul din Ucraina, a declarat joi ministrul Apărării, Viktor Hrenin, avertizând asupra presiunilor externe tot mai mari asupra țării.

Totodată, Hrenin nu a precizat cine, după părerea sa, se află în spatele acestor acțiuni. Deși, după cum remarcă agenția Reuters, Hrenin probabil a avut în vedere țările occidentale, transmite bbc.com.

„Se fac încercări de a prelungi și chiar de a extinde conflictul declanșat de Occident în Ucraina. Astăzi simțim clar o tentativă de a implica Belarusul în acest război”, a declarat Hrenin într-un comentariu publicat de Ministerul Apărării al Belarusului.

Cu o zi înainte, ziarul Wall Street Journal scria că Kremlinul intensifică presiunea asupra Belarusului, mizând pe utilizarea din nou a teritoriului țării pentru acțiuni militare în Ucraina sau pentru desfășurarea unor activități subversive împotriva țărilor NATO.

Reprezentantul Kremlinului, Dmitri Peskov, în timpul conferinței zilnice cu jurnaliștii, a declarat astăzi că aceste informații nu corespund realității.