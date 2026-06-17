Băsescu, despre premierul desemnat de Nicușor Dan: Este vremea rechinilor. Trebuie să renunțăm la experimente.

Traian Băsescu critică dur desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier al României și îi cere președintelui Nicușor Dan să vină cu o a treia nominalizare.

Fostul șef al statului de peste Prut spune că nu îl vede pe Veștea reprezentând România la Bruxelles, în fața celorlalți șefi de guverne europene, transmite nordnews.md.

Declarațiile au fost făcute după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, iar Nicușor Dan a anunțat că îl propune pe Adrian Veștea pentru formarea viitorului Guvern.

Întrebat la B1 TV cum evaluează prestația publică a lui Adrian Veștea, Băsescu a spus că aceasta este „de proastă calitate”. Fostul președinte a mers mai departe și a spus că imaginea României ar avea de suferit dacă Veștea ar ajunge la masa liderilor europeni.

Traian Băsescu a criticat deschis varianta propusă de Nicușor Dan.

Băsescu a declarat că speră ca Adrian Veștea să nu reușească să formeze un Cabinet. În opinia sa, România are nevoie de o soluție politică mai puternică, mai ales într-un context în care politica externă a țării ar fi slăbită.

Fostul președinte a ridicat semne de întrebare și în privința modului în care s-a ajuns de la varianta Eugen Tomac la propunerea Adrian Veștea. El a spus că i se pare „dubios” intervalul dintre discuția președintelui cu Veștea și anunțul oficial făcut ulterior, în timp ce Tomac încerca să adune o majoritate parlamentară pentru propriul Guvern.

Băsescu a criticat și felul în care se poartă negocierile pentru susținerea viitorului Cabinet. Fostul președinte a spus că, la acest nivel, tentativa de formare a Guvernului riscă să devină ridicolă.

În același timp, Traian Băsescu a atras atenția că România are nevoie de oameni cu greutate în politica externă. El a spus că țara ar trebui să renunțe la experimente politice și să scoată în față diplomați cu experiență.

„Este vremea rechinilor”, a spus Băsescu, sugerând că România are nevoie de profesioniști capabili să refacă influența externă a statului.

Contextul politic rămâne tensionat la București. Pe 14 iunie, Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, iar Nicușor Dan l-a propus pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Președintele României a spus atunci că Veștea are experiență administrativă și politică, fiind fost primar, fost președinte de Consiliu Județean și fost ministru. Nicușor Dan l-a descris drept o persoană pro-occidentală, cu experiență în gestionarea bugetelor și atragerea fondurilor europene.