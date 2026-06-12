Baronul drogurilor El Chapo a cerut să fie trimis înapoi în Mexic din cauza condițiilor din închisorile din SUA.

În 2019, el a fost condamnat la închisoare pe viață în SUA pentru trafic de droguri, transmite news.am.

Potrivit ziarului Milenio care citează o scrisoare a lui Guzmán, cererea sa a fost numită o încercare de a susține eforturile avocatului său, care încearcă să obțină transferul său în Mexic.

În prezent, fostul baron al drogurilor se află în închisoare cu regim strict în Florence, statul Colorado. Potrivit spuselor sale, este ținut în izolare, nu i se permite să se întâlnească cu membrii familiei și nici să intre în contact cu alți deținuți.

Joaquín Guzmán a numit, de asemenea, procesul său nedrept, afirmând că responsabilitatea pentru violența generată de criminalitatea organizată în Mexic o poartă guvernul mexican. Într-o scrisoare separată, el a cerut să i se ofere șansa de a demonstra că s-a schimbat.

Cartelul „Sinaloa” este unul dintre cele mai mari din lume. Însuși El Chapo a fost numit cel mai cunoscut și bogat traficant de droguri din istorie. Averea sa, potrivit Forbes, era estimată la 14 miliarde de dolari.

În mesajul său, baronul drogurilor se plânge de condițiile proaste din penitenciarul american. Guzmán menționează că îi displace profund să fie în închisoare în SUA, motiv pentru care cere președintei Claudia Sheinbaum să-l scoată de acolo și să-l transfere în Mexic.

Joaquín Guzmán a fost extrădat în SUA în 2017. În 2019, o instanță americană l-a condamnat la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate, fiind acuzat de trafic ilegal de droguri, spălare de bani și conducerea unei organizații criminale.