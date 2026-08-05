Barje scufundate în Dunăre pentru a creşte debitul spre centrala de la Cernavodă.

În România continuă lucrările pentru majorarea nivelului apei în zona centralei atomoelectrice de la Cernavodă.

Potrivit autorităților române, două barje au fost încărcate cu piatră după detonarea stâncii Pârjoaia de pe Dunărea Veche, iar alte două au sosit din Galați. Pentru pregătire au fost folosite excavatoare cu o masă de 35 și 60 de tone, care au sfărâmat roca în zona exploziei, după care aceasta a fost încărcată în șlepuri, informează Digi24.

Scufundarea barjelor este programată după ora 14:00, când se va încheia încărcarea ultimei dintre ele.

Specialiștii menționează că, după detonarea stâncii, nivelul apei în zona centralei nucleare de la Cernavodă a încetat mai întâi să scadă și apoi a crescut cu doi centimetri. Totodată, prognoza hidrologilor prevedea o scădere zilnică a nivelului cu 2–3 centimetri și o reducere suplimentară de încă 15 centimetri până la 9 august.

Potrivit reprezentanților Agenției române «Apele Române», scopul operațiunii este redirecționarea unei părți din debitul de pe brațul Bala în albia Dunării Vechi și creșterea nivelului apei cu 10–12 centimetri.

Cu o zi înainte, militarii au efectuat o nouă detonare a stâncii Pârjoaia. Radu Miruță, ministru interimar al apărării, a calificat operațiunea drept reușită. Potrivit acestuia, fără măsurile luate, încă de joi centrala nucleară de la Cernavodă ar fi putut începe procedura de oprire a celui de-al doilea grup energetic din cauza nivelului insuficient al apei.

Ministrul a menționat că încă o zi de funcționare a centralei nucleare aduce un efect economic, care depășește de aproximativ trei ori cheltuielile pentru desfășurarea lucrărilor inginerești.

Anterior, primul grup energetic al centralei nucleare de la Cernavodă a fost deja oprit, ceea ce a redus producția internă de energie electrică în România cu aproximativ 10%. Pe fondul caniculei și al consumului ridicat de energie, scăderea nivelului Dunării creează riscul opririi și celui de-al doilea grup energetic, ceea ce poate afecta semnificativ sistemul energetic al țării.