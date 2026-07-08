Barcelona a înregistrat un record absolut de temperatură în contextul unui nou val de caniculă în Spania.

În Barcelona, oraș de coastă unde arșița extremă este mai rară datorită Mării Mediterane, a fost înregistrată cea mai ridicată temperatură din istoria măsurătorilor.

Stația automată a Observatorului Fabra a înregistrat un record de 40,5°C, transmite euronews.com.

Recordul, înregistrat la ora 15:00, a fost confirmat de directorul observatorului Javier Martín Vide. Recordul anterior fusese stabilit pe 30 iulie 2024 și era de 40,0°C.

Valul extrem de caniculă a doborât și alte recorduri în Catalonia, inclusiv pentru cea mai ridicată temperatură minimă nocturnă. În noaptea de marți spre miercuri, termometrul stației Portbou-Coll dels Belitres a înregistrat 31,9°C – o valoare care depășește pragul așa-numitelor „nopți infernale”. Acestea sunt nopțile în care temperatura nu scade sub 30°C.

Primăria Barcelonei a activat planul său de acțiune pentru valuri de căldură, care prevede măsuri de protecție în special pentru grupurile vulnerabile: persoanele în vârstă, bolnavii cronici, copiii, sugarii și persoanele fără adăpost. În plus, guvernul Cataloniei a anunțat că 229 de municipalități din regiune se află miercuri în zona de risc extrem de ridicat pentru incendii de pădure din cauza caniculei anormale.

Potrivit prognozei serviciului meteorologic, perioada de caniculă intensă în Catalonia va dura cel puțin până duminică, în timp ce Agenția Meteorologică Națională estimează că va anunța încheierea valului actual de căldură deja joi.