Barcelona a declarat război turiștilor de croazieră: Taxa de intrare pentru ei va fi dublată.

Mai mult, Consiliul Local al Barcelonei dorește să pună capăt complet opririlor navelor de croazieră în capitala catalană, iar primarul orașului, Jaume Colboni, a declarat că scopul său este să reducă la zero numărul pasagerilor de croazieră care se opresc în oraș doar pentru câteva ore, fără ca Barcelona să fie punctul de plecare sau de destinație al călătoriei lor, transmite unian.net, citând express.co.uk.

Potrivit lui Colboni, orașul va majora taxa turistică pentru pasagerii navelor de croazieră de la 4 euro la 8 euro pe persoană pe zi mult mai devreme decât se planificase inițial. Această declarație a fost făcută după un acord anterior privind reducerea numărului de terminale de croazieră din Barcelona de la șapte la cinci.

În același timp, taxa majorată de 8 euro va intra în vigoare în câteva luni, și nu treptat până în 2029, cum se intenționa inițial, a anunțat primarul. Această taxă va fi percepută tuturor pasagerilor navelor de croazieră care rămân în oraș mai puțin de 12 ore.

Pe viitor, edilul dorește să majoreze și mai mult această taxă, însă orice creștere suplimentară va necesita aprobarea Guvernului Cataloniei.

Colboni susține că pasagerii navelor de croazieră care se opresc în oraș doar pentru scurt timp aduc un beneficiu economic limitat, în timp ce agravează supraaglomerarea și presiunea asupra serviciilor comunale.

Primarul a reamintit, de asemenea, că Consiliul Local intenționează să renunțe treptat la închirierea pe termen scurt a locuințelor până în 2028.

„Turismul trebuie să deservească orașul, nu invers. Ne dorim un turism de calitate, de aceea reconstruim centrul expozițional Fira de Barcelona, ne interesează turiștii de afaceri. Ceea ce nu dorim este turismul în masă, așa că vom renunța treptat la închirierea pe termen scurt a locuințelor până în 2028”, a declarat el.

Publicația amintește că în 2025 portul Barcelonei a primit un număr record de nave de croazieră – 832, și aproximativ 3,9 milioane de pasageri.

Conform datelor de pe site-ul portului Barcelona, acesta este principalul port de croazieră din Europa și Marea Mediterană, având șapte terminale internaționale pentru pasageri.