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2 Iulie 2026, 19:16
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Băncile centrale mondiale au cumpărat peste 40 de tone de aur în luna mai

În mai 2026, băncile centrale din întreaga lume au crescut semnificativ achizițiile de aur.

Băncile centrale mondiale au cumpărat peste 40 de tone de aur în luna mai.
Băncile centrale mondiale au cumpărat peste 40 de tone de aur în luna mai.

Achizițiile nete de aur au fost de 41,2 tone, de două ori mai mult decât în luna precedentă. Despre aceasta se menționează în raportul Consiliului Mondial al Aurului.

„Băncile centrale au revenit în mai la achiziții active, acționând foarte energic”, a remarcat analista WGC Marissa Salim. Conform unui sondaj recent realizat de WGC, 89% dintre băncile centrale prevăd o creștere a volumului de aur în rezervele mondiale în anul următor, iar un procent record de 45% estimează o creștere a stocurilor de aur în propriile rezerve.

Cele mai active în achiziții au fost Banca Națională a Poloniei, care a majorat rezervele valutare și de aur cu 18,2 tone, Banca Populară a Chinei – cu 10 tone, precum și Uzbekistan (8,7 tone), Kazahstan (6,9 tone), Singapore (3,6 tone), Cehia (1,7 tone) și Iordania (1,1 tone). Banca Rusiei, dimpotrivă, a continuat să vândă aur, realizând vânzări de 6,2 tone în mai. Turcia a redus, de asemenea, rezervele cu 2,7 tone.

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