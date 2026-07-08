Bali impune reguli stricte pentru bloggerii și influencerii străini.

Autoritățile din Indonezia au înăsprit regulile privind vizele, vizând influencerii și creatorii de conținut străini care lucrează în Bali cu vize turistice obișnuite.

Portalul guvernamental australian SmartTraveller a emis o avertizare de urgență pentru bloggerii care călătoresc în Indonezia, îndemnându-i să verifice cu atenție tipul vizei înainte de plecare. Orice publicare de conținut în scopuri comerciale (pentru venituri, plăți directe, sponsorizări sau reclame) în timpul șederii în țară cu viză turistică este acum considerată o încălcare gravă, chiar dacă conținutul va fi publicat după ce bloggerul părăsește insula, transmite news.am.

„A munci, a face cercetări sau a face voluntariat cu viză turistică este ilegal. Asigurați-vă că tipul vizei corespunde strict scopului călătoriei”, se subliniază în avertizarea instituției.

Razii în Canggu și Ubud: Cei care încalcă regulile riscă interdicție pe viață

Grupul special de patrulare imigratorie Dharma Dewata a reținut deja zeci de străini pe Bali. Ofițerii monitorizează activ rețelele sociale și patrulează regulat zonele populare printre expați, precum Canggu și Ubud. Pentru încălcarea regimului vizei, bloggerii riscă amenzi mari, deportare și chiar interdicție pe viață de a intra în Indonezia.

Șefa Direcției Regionale de Imigrare Bali, Felusia Sengki Ratna, a explicat presei locale că noile măsuri stricte sunt menite să protejeze industria turistică a insulei. „Această supraveghere este realizată cuprinzător pentru a menține siguranța și stabilitatea în regiune”.

Serviciul de Imigrare al Indoneziei a reamintit pe rețelele sociale că activitatea ilegală remunerată cu viză turistică rămâne principala cauză a deportării străinilor de pe Bali. Totodată, instituția a precizat criteriile de evaluare: