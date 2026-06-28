Bahrein a anunțat un atac din partea Iranului

Ministerul Afacerilor Externe din Bahrain a anunțat că Iranul a atacat regatul cu rachete și drone.

Despre aceasta informează BNA.

Ministerul Afacerilor Externe al regatului a făcut apel către Consiliul de Securitate al ONU să convoace o ședință de urgență pentru a „îndeplini obligațiile privind implementarea rezoluției 2817.”

În Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI) s-a anunțat un atac de ripostă asupra unor obiective cheie ale infrastructurii SUA din Kuweit și Bahrain. Potrivit declarației lor, încălcarea regimului de încetare a focului contravine memorandumului iraniano-american și poate duce la încetarea completă a procesului diplomatic. De asemenea, în Corp s-a precizat că SUA au atacat cinci posturi de coastă iraniene.

Pe 26 iunie, președintele SUA, Donald Trump, a acuzat Iranul de încălcarea regimului de încetare a focului în Strâmtoarea Ormuz. Potrivit acestuia, Teheranul a lansat cel puțin patru drone kamikaze asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz.