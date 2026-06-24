Bacteria „carnivoră” amenință plajele din Europa în contextul schimbărilor climatice.

Vara începe cu milioane de turiști la mare, dar din cauza schimbărilor climatice, izbucnirile bacteriilor Vibrio, „mâncătoare de carne”, au dus deja la închiderea mai multor plaje în Spania și au stârnit îngrijorare.

În ultimii ani, în diferite zone de pe coasta europeană au fost înregistrate cazuri de poluare și au fost emise avertismente sanitare, din cauza cărora accesul la mare a fost restricționat, pe fondul încălzirii accentuate a apei marine și a presiunii turistice crescânde, scrie euronews.com.

„Marea Mediterană ne arată ce înseamnă o lume mai caldă”, declară analistul pentru proiecte, acțiuni climatice și sustenabilitate energetică al Uniunii pentru Mediterană, Hatim Aznag, într-un comentariu pentru Euronews. „Țările care împart această mare încă pot alege calea soluțiilor comune.”

Amenințarea „bacteriei carnivore”

O îngrijorare deosebită o provoacă bacteria Vibrio, cunoscută popular ca „bacteria carnivoră”. Este un microorganism acvatic care trăiește în mod natural în apa marină și cea salmastră, în special în zonele unde râurile se varsă în mare. Potrivit Agenției Europene pentru Siguranța Alimentelor (EFSA), „Vibrio este o bacterie acvatică care poate fi găsită în fructele de mare”, iar unele tulpini pot provoca atât gastroenterită, cât și infecții grave, inclusiv mortale.

Dintre cele mai importante specii pentru Europa se numără Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus și anumite variante de Vibrio cholerae. EFSA avertizează că aceste bacterii pot provoca infecții prin consumul de fructe de mare crude sau prin contactul rănilor deschise cu apa.

„Bacteria Vibrio este un apropiat al agentului patogen al holerei, deși ambele microorganisme provoacă boli foarte diferite”, explică organizația Gavi. „În cazurile grave, infecția poate duce la fasciită necrozantă, în care țesuturile din jurul rănii sunt distruse rapid. Bacteria poate pătrunde și în fluxul sanguin, provocând septicemie, iar în unele cazuri pacienților le este necesară amputarea membrului afectat.”

În plus, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) a avertizat despre „un risc crescut de infecții cu Vibrio pe tot parcursul sezonului estival”, în special în timpul valurilor de căldură, așa cum este așteptat în Europa în iunie anul acesta, precum și în apele costiere puțin adânci. Riscul nu constă doar în amenințarea pentru sănătate, ci și în impactul asupra ecologiei: aceste bacterii prosperă în condițiile în care este perturbat echilibrul natural al ecosistemului marin.