Avionul lui Zelenski s-a întors din nou din Moldova în Polonia.

Zborul este afișat pe resursele aviatice AirNavradar și FlightAware, transmite eurointegration.com.ua.

După o serie de vizite externe recente ale lui Zelenski, avionul a sosit în noaptea de 10 iunie din Chișinău, unde a adus delegația ucraineană după summitul NB8 de la Tallinn, în orașul polonez Cracovia.