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eurointegration.com.ua logoeurointegration
10 Iunie 2026, 20:21
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Avionul lui Zelenski s-a întors din nou din Moldova în Polonia

Avionul folosit pentru vizitele externe ale președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, și ale altor oficiali de rang înalt s-a întors din nou din Moldova în Polonia, unde își are de obicei baza.

Avionul lui Zelenski s-a întors din nou din Moldova în Polonia.
Avionul lui Zelenski s-a întors din nou din Moldova în Polonia.

Zborul este afișat pe resursele aviatice AirNavradar și FlightAware, transmite eurointegration.com.ua.

După o serie de vizite externe recente ale lui Zelenski, avionul a sosit în noaptea de 10 iunie din Chișinău, unde a adus delegația ucraineană după summitul NB8 de la Tallinn, în orașul polonez Cracovia.

Avionul lui Zelenski s-a întors din nou din Moldova în Polonia

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