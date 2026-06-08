Aviația NATO a doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei.

Despre aceasta au anunțat Forțele Naționale Armate, transmite LSM, scrie „Adevărul European”.

Reprezentanții Forțelor Naționale Armate ale Letoniei au comunicat că drona a fost doborâtă de avioane de vânătoare franceze ale misiunii NATO pentru patrularea spațiului aerian baltic.

De menționat că aceasta a intrat în Letonia datorită mijloacelor rusești de război electronic.