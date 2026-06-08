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eurointegration.com.ua logoeurointegration
8 Iunie 2026, 13:08
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Aviația NATO a doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei

În dimineața zilei de 8 iunie, avioanele de vânătoare ale aliaților NATO din Letonia au doborât o dronă în spațiul aerian al țării.

Aviația NATO a doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei.
Aviația NATO a doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei.

Despre aceasta au anunțat Forțele Naționale Armate, transmite LSM, scrie „Adevărul European”.

Reprezentanții Forțelor Naționale Armate ale Letoniei au comunicat că drona a fost doborâtă de avioane de vânătoare franceze ale misiunii NATO pentru patrularea spațiului aerian baltic.

De menționat că aceasta a intrat în Letonia datorită mijloacelor rusești de război electronic.

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