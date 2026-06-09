Aviația mondială se va confrunta cu o creștere a cheltuielilor pentru combustibil de 100 de miliarde de dolari.

Cauza a fost creșterea bruscă a prețului petrolului după războiul din Iran, scrie Independent, citând datele Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), transmite unian.net.

Directorul general al IATA, Willie Walsh, a menționat că prețul mediu al combustibilului pentru aviație în 2026 va fi cu aproximativ 70% mai mare decât în anul precedent.

„Când în martie a început războiul în Orientul Mijlociu, prețurile petrolului au crescut, iar costul combustibilului pentru aviație a explodat. Drept urmare, ne așteptăm ca prețurile medii ale combustibilului pentru aviație să fie cu 70% mai mari anual, ceea ce va adăuga 100 de miliarde de dolari la cheltuielile noastre totale pentru combustibil în acest an”, a spus Walsh.

În raportul privind starea industriei aviatice mondiale se afirmă că cererea pentru combustibilul de aviație „se menține”, însă profitabilitatea transportatorilor ar urma să scadă aproape la jumătate, de la 43 de miliarde de dolari în 2025 la 23 de miliarde de dolari în 2026.

Potrivit IATA, 86% dintre pasageri se așteaptă ca prețul biletelor de avion să varieze în funcție de prețul petrolului. În același timp, aproape jumătate dintre călătorii chestionați prevăd că în acest an vor cheltui mai mulți bani pentru călătorii.

Walsh a subliniat că un an dificil va afecta în mod deosebit companiile aeriene care încă nu și-au revenit după consecințele pandemiei Covid, precum și transportatorii din țările Golfului Persic.

Presiuni suplimentare asupra industriei exercită și problemele din lanțurile de aprovizionare ale industriei de construcție aeronautică. IATA a remarcat că producătorii nu respectă promisiunile privind livrarea avioanelor și motoarelor în termenele planificate.

În prezent, portofoliul comenzilor nefinalizate depășește 18.000 de avioane. Potrivit estimărilor asociației, această problemă a costat companiile aeriene 11 miliarde de dolari în 2025.