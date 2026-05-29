Autorul atentatului pregătit la concertul lui Swift a fost condamnat la 15 ani.

Tribunalul pentru cauze teritoriale din orașul austriac Wiener Neustadt a condamnat joi, 28 mai, la 15 ani de închisoare un cetățean austriac în vârstă de 21 de ani, care pregătea un atentat la concertul vedetei americane pop Taylor Swift de la Viena, scrie dw.com.

Pe lângă tentativa de atac asupra spectatorilor concertului Swift pe stadionul vienez „Ernst Happel”, Beran A. a fost găsit vinovat de crearea unei celule teroriste a „Statului Islamic” (SI) și conspirație cu scopul de a ucide. În timpul procesului, el a povestit cum primea instrucțiuni de la combatanții SI, la care s-a alăturat în 2023, și a descris încercările sale nereușite de a construi un dispozitiv exploziv.

Concertele Taylor Swift de la Viena urmau să aibă loc între 8 și 10 august 2024 în cadrul turneului său european intitulat The Eras Tour. La ele erau așteptați peste 170.000 de spectatori. După ce autoritățile austriece, cu sprijinul serviciilor speciale americane, au descoperit planul atentatului, spectacolele au fost anulate. Beran A. a fost reținut cu o zi înainte de presupusul atac.

Al doilea inculpat a primit 12 ani de închisoare pentru pregătirea unor atentate în străinătate

Împreună cu Beran A., pe banca acuzaților s-a aflat și tânărul de 21 de ani Arda K., care a fost condamnat la 12 ani de închisoare. Potrivit procuraturii, ambii, împreună cu un al treilea complicele - Hasan E., aflat în detenție în Arabia Saudită - planificau la sfârșitul anului 2023 atacuri simultane în Mecca, Istanbul și Dubai în numele SI. Conform acuzațiilor, pe 11 martie 2024 intenționau să atace simultan polițiști și angajați ai serviciilor de securitate.

Beran A. a declarat în instanță că a plecat în Dubai și a cumpărat două cuțite cu scopul de a ataca, dar în momentul decisiv a fost cuprins de panică și a renunțat la planul său. Când Beran A. și Arda K. s-au întors din Dubai și Istanbul fără să comită atacuri, Hasan E. a înjunghiat un paznic al moscheii Al-Haram din Mecca în gât și a rănit încă patru persoane, înainte de a fi imobilizat și arestat.