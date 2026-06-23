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23 Iunie 2026, 22:12
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Autoritățile SUA cer interzicerea vânzării artefactelor de pe „Titanic”

Autoritățile americane s-au pronunțat oficial împotriva planurilor companiei RMS Titanic Inc., care intenționează să vândă la licitație peste 100 de obiecte recuperate de pe „Titanic”.

Autoritățile SUA cer interzicerea vânzării artefactelor de pe „Titanic”.
Autoritățile SUA cer interzicerea vânzării artefactelor de pe „Titanic”.

Despre aceasta raportează ABC News, citând documente recent dezvăluite, depuse la o instanță federală din SUA. Interesele țării sunt reprezentate de Administrația Națională pentru Oceanografie și Atmosferă.

Autoritățile cer interzicerea vânzărilor, susținând că compania RMS Titanic Inc., care deține drepturile exclusive pentru ridicarea epavei celebrului vas scufundat în Atlanticul de Nord, încalcă angajamentele asumate anterior — de a expune doar descoperirile istorice în muzee și expoziții itinerante.

Potrivit documentelor, compania intenționează să organizeze pentru prima dată o licitație și un tur special în patru orașe, ale căror nume nu au fost încă dezvăluite. Printre loturile care urmează să fie vândute se numără obiecte personale ale pasagerilor, monede, ustensile de bucătărie, obiecte de mobilier și decor, inclusiv un heruvim de bronz, un colier din pepite de aur și un pandantiv în formă de inimă.

Fondată la sfârșitul anilor 1980 și primind în 1994 drepturile exclusive pentru ridicarea, conservarea și expunerea artefactelor de pe „Titanic”, RMS Titanic Inc. a scos la suprafață mii de obiecte, precum și fragmente din corpul vasului. Încercările anterioare ale companiei de a vinde artefactele, făcute în ultimele două decenii, au fost blocate de instanțe și s-au confruntat cu opoziția organizațiilor de conservare a patrimoniului, precum și a rudelor victimelor.

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