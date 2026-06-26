Autoritățile din New York au înghețat chiria pentru un milion de apartamente.

Consiliul pentru Reglementarea Chiriilor din New York a aprobat pe 25 iunie o promisiune electorală-cheie a primarului Zohran Mamdani – înghețarea chiriilor.

Moratoriul privind creșterea chiriei pentru aproximativ 1 milion de apartamente aflate în administrarea consiliului locativ al orașului a fost introdus pentru o perioadă de la un an până la doi ani, informează nypost.com.

Zohran Mamdani a numit moratoriul o „victorie istorică” pentru chiriașii din New York. „Comisia a înghețat contractele de închiriere pe un an și, pentru prima dată în istoria orașului nostru, pe doi ani”, a declarat el, adăugând că „aceasta este o ușurare pe care o merită muncitorii din întreg orașul”. Chiria în New York a fost înghețată anterior în anii 2015, 2016 și 2020, întotdeauna pentru un an.

Decizia a fost criticată de organizațiile care reprezintă interesele proprietarilor. Potrivit acestora, asigurarea locuințelor cu chirie reglementată a crescut cu 10,5% în 2026 față de anul precedent, iar cheltuielile pentru combustibil și întreținere tehnică au crescut cu 11%, respectiv 6%. Decizia autorităților din New York ar putea duce, de asemenea, la reducerea cheltuielilor pentru întreținere și reparații, ceea ce va accelera uzura fondului locativ și va agrava criza locativă din New York.

Pe acest fundal, autoritățile SUA discută inițiativa Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) privind elaborarea unor reguli pentru reglementarea taxelor pentru închirierea locuințelor. Analiza dezbaterii publice a inițiativei FTC pe site-ul comisiei, realizată de The Guardian, arată că chiriașii susțin reglementarea în acest domeniu.