Câțiva interlocutori din industrie au declarat că guvernul a îndemnat supermarketurile să înghețe voluntar prețurile la produsele de bază în schimbul relaxării cerințelor de reglementare, transmite eurointegration.com.ua cu referire la bbc.com.

În ziua de miercuri, secretarul de stat al Trezoreriei, Dan Tomlinson, a confirmat că au avut loc negocieri cu reprezentanții industriei „privind măsurile pe care le pot lua pentru a ajuta oamenii să facă față cheltuielilor de trai”. El a menționat că supermarketurile nu vor fi obligate să impună limite de preț, dar pot face acest lucru voluntar.

Marți, BBC a aflat că Ministerul Finanțelor a cerut comercianților cu amănuntul să înghețe creșterea prețurilor la anumite produse în schimbul relaxării cerințelor privind ambalarea și posibilă amânare a modificărilor în regulile privind alimentația sănătoasă.

Aceste propuneri, despre care a relatat pentru prima dată ziarul Financial Times, au apărut după ce luna trecută Partidul Național Scoțian a promis să introducă o politică similară în Scoția. Totuși, acolo limitarea prețurilor nu va fi voluntară.

Tomlinson a declarat în emisiunea Today la BBC Radio 4 că guvernul de la Westminster nu intenționează să introducă o limitare obligatorie a prețurilor la alimente.

Ca răspuns la o întrebare despre un acord voluntar privind limitarea prețurilor, Tomlinson a menționat conflictul din Iran și îngrijorarea oamenilor legată de creșterea prețurilor.

„Guvernul face bine că ia în considerare toate opțiunile posibile privind ceea ce putem face – atât prin pârghiile statului, cât și prin discuții cu reprezentanții industriei despre măsurile pe care le pot lua pentru a ajuta oamenii să facă față cheltuielilor de trai”, a spus el.

Datele recente privind inflația arată că ritmul anual de creștere a prețurilor la alimente în aprilie a fost de 3%, depășind nivelul general al inflației de 2,8%. Unele grupuri din industrie au avertizat că până la sfârșitul anului ritmul de creștere a prețurilor la alimente ar putea ajunge aproape de 10%.