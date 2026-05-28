Autoritățile din Franța vor compensa tratamentul pentru obezitate prin asigurarea de stat.

Ministrul Sănătății din Franța, Stéphanie Rist, a declarat că măsura va costa sistemul național de asigurări de sănătate aproximativ 100 de milioane de euro pe an, transmite lemonde.fr

„Franța va deveni prima țară din Uniunea Europeană care va oferi pacienților care au nevoie rambursarea cheltuielilor în cadrul procedurilor medicale standard, pe bază permanentă”, a subliniat ea.

Este vorba despre medicamentele populare Wegovy și Mounjaro, pe care cetățenii le vor putea lua pe cheltuiala statului, respectând anumite condiții. Opțiunea va fi disponibilă pacienților cu obezitate severă fără boli asociate sau cu obezitate gravă cu boli asociate.