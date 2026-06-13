Autoritățile din Afganistan au mobilizat tehnică militară pentru a suprima protestele femeilor.

Localnicii au raportat utilizarea armelor pentru reprimarea revoltelor, însă autoritățile neagă acest lucru. În oraș a fost adusă tehnică militară, iar locuitorii au încetat protestele.

Autoritățile din Afganistan au adus tehnică militară în orașul Herat, unde au avut loc proteste timp de câteva zile din cauza noilor restricții pentru femei. Despre aceasta raportează AFP, transmite France24.

Localnicii au spus agenției că, de joi, în oraș a început desfășurarea forțelor de securitate, care, printre altele, verifică telefoanele oamenilor.

Potrivit jurnalistului AFP, vineri au fost văzute mașini militare dislocate în tot orașul și patrulând în cartiere, precum și polițiști înarmați și puncte suplimentare de control, unde erau prezenți agenți de informații. Un localnic a declarat că oamenii au renunțat la planurile de a organiza demonstrații.

„Pe fiecare stradă există o mașină privată suspectă cu persoane în haine civile, care stau în mașinile lor și supraveghează oamenii”, a precizat unul dintre localnici.

Poliția din Herat nu a răspuns solicitării AFP de a explica întărirea măsurilor de securitate.

Anterior, ministerul regional pentru promovarea virtuții și prevenirea viciului din Herat a publicat o nouă listă de reguli pentru femei. Aceasta include, printre altele, interdicția de a folosi cosmetice și obligația de a purta șosete și măști faciale. În caz de nerespectare a acestor reguli, femeile riscă reținerea și închisoarea.

După aceasta, în rețelele sociale au apărut apeluri la proteste împotriva noilor interdicții. Doi martori au declarat pentru AFP că marți, în Herat, un miting organizat de zeci de bărbați a fost dispersat cu focuri de armă. Poliția a negat utilizarea armelor și a acuzat protestatarii că au încercat să „perturbe ordinea publică”.

Potrivit experților ONU, în timpul protestului au murit cel puțin două persoane, iar peste 20 au fost rănite. Misiunea ONU de asistență în Afganistan a înregistrat sâmbătă și duminică arestarea a cel puțin 30 de femei care au încălcat noile reguli.

După preluarea puterii în Afganistan în august 2021, talibanii au început să impună o serie de interdicții și restricții în țară, inclusiv privind aspectul cetățenilor. De exemplu, toate femeile din țară sunt obligate să poarte hijab sau orice altă haină care să le acopere complet corpul. De asemenea, femeilor le este interzis accesul în mai multe locuri publice, inclusiv parcuri și săli de sport, iar educația fetelor se oprește la vârsta de 12 ani.