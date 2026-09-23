Autopsia a stabilit că actrița Hayden Panettiere a murit în urma unei supradoze de droguri.

În urma autopsiei s-a constatat că actrița hollywoodiană Hayden Panettiere a murit din cauza efectului toxic asupra organismului său al fentanilului, Xanaxului și al mai multor alte medicamente.

Panettiere, cunoscută mai ales pentru rolurile din serialele TV „Eroi” și „Nashville”, a murit la mijlocul lunii august, la vârsta de 36 de ani. Ea nu ascundea că se lupta cu dependența de droguri și alcool, scrie bbc.com.

Legistul districtului Greenville din Carolina de Sud a stabilit că moartea actriței a fost rezultatul unui accident, iar pe corpul ei nu au fost descoperite leziuni care ar fi putut contribui la deces.

Medicii legiști au stabilit, de asemenea, că în sângele lui Panettiere erau prezenți metocarbamolul (un miorelaxant, medicament care reduce tonusul muscular), precum și quetiapina — un medicament antipsihotic utilizat pentru tratarea unor afecțiuni psihice.

Fentanilul este un opioid sintetic, a cărui utilizare a provocat moartea a sute de mii de americani numai în ultimii cinci ani.

Oficiul legistului a comunicat că angajații serviciilor de urgență au încercat să o resusciteze pe actriță și să-i repornească inima, însă aceste încercări au eșuat.

Se relatează că la investigarea morții lui Panettiere va participa Administrația Americană pentru Combaterea Drogurilor.

Potrivit raportului poliției privind moartea actriței, în momentul în care serviciile de urgență au ajuns la locuința lui Panettiere, alături de ea se aflau fostul ei iubit Brian Hickerson (care anterior recunoscuse că a maltratat-o) și fratele ei, Jansen.

Cu câteva luni înainte de moartea sa, Panettiere a publicat memorii în care a relatat detaliat despre problemele sale legate de dependența de droguri și depresia postpartum.

Panettiere scria că a încercat pentru prima dată droguri la vârsta de 16 ani, când a apărut pe covorul roșu la premiera serialului TV „Eroi”. Atunci, unul dintre colegi i-a dat ceea ce el a numit „o pastilă pentru bună dispoziție”, pentru a o înveseli.

„Atunci nu aveam absolut nicio idee că nu trebuie să faci asta. Nu știam ce uși deschid în ceea ce privește dependența mea — declara ea pentru revista People. — Când am crescut, practic nu puteam trăi fără alcool și droguri”.

Fratele lui Panettiere, Jansen, a murit de o afecțiune cardiacă la vârsta de 28 de ani. În cartea sa, actrița mărturisea că și el suferea de dependență de droguri și că, printre altele, consuma heroină și cocaină, ceea ce a dus la moartea lui.