Autobuzul nr. 666, care a stârnit controverse, circulă din nou în Polonia.

Despre aceasta informează „Adevărul European” cu referire la BBC.

Compania reia această rută, care a stârnit multe controverse și este cunoscută ca „Drumul spre Hel” (Highway to Hel, un joc de cuvinte cu hitul trupei rock AC/DC „Highway to Hell”), pe care anterior o deservise compania locală PKS Gdynia.

Grupurile religioase conservatoare au protestat vehement împotriva asocierii „satanice” a numărului 666 cu Hel, motiv pentru care în 2023 numărul rutei a fost schimbat în 669.

Noul traseu de 13 ore, operat de FlixBus, va conecta Cracovia cu Hel, trecând prin alte orașe mari din Polonia, inclusiv capitala Varșovia.

„Numărul 666 a fost ales special ca element de comunicare de marketing, menit să crească recunoașterea acestei rute către o destinație populară, Hel”, a declarat reprezentantul FlixBus, Alexandr Kalenik.

Încă din iunie 2023, un reprezentant al PKS Gdynia declara pentru presă: „Conducerea companiei nu a rezistat presiunii scrisorilor și solicitărilor, care poate nu au fost numeroase, dar au venit periodic de-a lungul mai multor ani, cerând schimbarea numărului rutei”.

Unul dintre grupurile religioase poloneze a acuzat compania de autobuze de „propagandă satanistă”.

Polonia este o țară predominant catolică, unde biserica are tradițional o influență puternică.

Stațiunea este situată la marginea peninsulei Hel, care se întinde în largul coastei de nord a Poloniei, în Golful Gdansk.

Turiștii sunt atrași de plajele nisipoase ale Helului, arhitectura veche și rezervația de foci.